RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * « L’OMICIDIO DI LUCA SACCHI (2/12 – 00.30) »

09.43 - venerdì 1 dicembre 2023

La seconda parte del processo per l’omicidio di Luca Sacchi è al centro di “Un giorno in Pretura” con Roberta Petrelluzzi, in onda sabato 2 dicembre alle 00.30 su Rai 3. Il fatto, avvenuto la sera del 23 ottobre 2019, fuori al pub John Cabot, in una zona centrale di Roma, è ripercorso da Simona Tili. Luca viene ucciso da un colpo di pistola alla testa sparato da Valerio Del Grosso, anche lui poco più che ventenne, coinvolto in un traffico di stupefacenti per un grosso quantitativo di marijuana. Del Grosso ha ammesso di essere stato lui a sparare, ma giura che non voleva uccidere Luca Sacchi. Insieme a lui sono accusati dell’omicidio altri due giovani spacciatori di Tor Sapienza, Paolo Pirino e Marcello De Propris.