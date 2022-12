RAI 3 – “ REPORT “ * PUNTATA 26 DICEMBRE 2022, « IL POTERE DI PUTIN ED IL BUSINESS DELLE SCOMMESSE SUL CALCIO LEGATO ALLA GUERRA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

11.06 - martedì 27 dicembre 2022

Le telecamere di Report sono andate a Mosca per provare a capire se il potere di Putin è davvero in crisi. Gli inviati di Sigfrido Ranucci hanno poi scavato a fondo sui prezzi delle materie prime che aumentano e perché. La squadra di Report è stata anche a Kyiv nei giorni dell’attacco russo al centro della Capitale per raccontare la resistenza del calcio ucraino sotto le bombe. Le sanzioni economiche non mordono. L’economia russa regge, e non è difficile trovare beni alimentari e di lusso provenienti dall’Europa.

Ma la vera sfida, per l’industria, è fare a meno delle tecnologie occidentali. I prezzi delle materie prime aumentano e il cambio climatico è insostenibile. Eppure, noi abbiamo delle miniere in casa: le città. Da dove possiamo estrarre e rimettere in circolo metalli preziosi e plastiche, dare valore ai rifiuti trasformandoli in metano, producendo un gas di origine rinnovabile. La dimensione urbana contiene la miniera della conoscenza che produce ricerca e trasferimento di tecnologie per ridurre Co2 e carburanti fossili.

