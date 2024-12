RAI 1 * “XXI SECOLO, QUANDO IL PRESENTE DIVENTA FUTURO”: «IL NEOMINISTRO TOMMASO FOTI OSPITE DI FRANCESCO GIORGINO

19.45 - domenica 8 dicembre 2024

“XXI Secolo, quando il presente diventa futuro”. Il neoministro Tommaso Foti ospite di Francesco Giorgino. Nella quinta puntata di “XXI Secolo, quando il presente diventa futuro” – in onda lunedì 9 dicembre alle 23.35 su Rai 1 – l’ospite del faccia a faccia iniziale sarà il neoministro degli Affari europei, del Pnrr e della Coesione Tommaso Foti. Francesco Giorgino discuterà con lui, oltre della situazione in Siria, delle prospettive della nuova legislatura europea e del futuro del Piano di Ripresa e Resilienza. Sarà necessaria una proroga alla scadenza del 2026? La nuova maggioranza Ursula cambierà il segno del Green Deal? Come la maggioranza di governo sta affrontando le tensioni delle ultime settimane?

Nella seconda parte si tornerà sulla crisi dell’auto con il responsabile europeo di Stellantis, Jean Philippe Imparato che interviene a “XXI Secolo” in esclusiva televisiva. Fra pochi giorni, il 17 dicembre, sarà lui a rappresentare l’azienda automobilistica nella trattativa con il Governo per dare risposte sul futuro degli stabilimenti italiani del gruppo.

Nella terza parte, infine, Giorgino ospiterà due grandi nomi della televisione italiana: Bruno Vespa e Paolo Bonolis. “XXI Secolo Digital” andrà in onda con contenuti originali mercoledì, giovedì e venerdì, su RaiPlay. Martedì mattina sarà disponibile il podcast “XXI Secolo, quando il presente diventa futuro” sulla piattaforma di RaiPlay Sound.