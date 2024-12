RAI 3 * “AMORE CRIMINALE“: «LA STORIA DI CARLO DOMENICO LA DUCA, MARTEDÌ 10 DICEMBRE ALLE 21.20»

12.07 - lunedì 9 dicembre 2024

Martedì 10 dicembre alle 21.20, su Rai 3, ritorna “Amore Criminale”. In questa puntata Veronica Pivetti racconterà la storia di Carlo Domenico Lo Duca, imprenditore agricolo di 38 anni di Termini Imerese, in provincia di Palermo. L’uomo scompare il 31 gennaio del 2019 e il suo corpo non è stato più ritrovato.

Secondo la sentenza di condanna di primo grado sarebbe stato ucciso dal suo migliore amico e dalla sua ex moglie. Non si hanno certezze su come sia stato ucciso e dove. I numerosi indizi – raccolti tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, analisi dei tabulati e sistemi di video sorveglianza – in quasi tre anni d’indagini, portano l’attenzione degli inquirenti verso i due indagati che sono stati arrestati nel 2022. Tutta la vicenda è stata ricostruita con una docu – fiction. Amore Criminale è una trasmissione realizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.