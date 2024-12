RAI 3 * “SOPRAVVISSUTE”: «LE STORIE DI STEFANIA E GRAZIA, MARTEDÌ 10 DICEMBRE»

10.24 - lunedì 9 dicembre 2024

Martedì 10 dicembre, alle 23.30 su Rai 3, ritorna “Sopravvissute”, programma ideato e condotto da Matilde D’Errico. La puntata racconterà le storie di Stefania e Grazia. Oltre alla violenza domestica, questa puntata affronterà il tema delle molestie sui luoghi di lavoro.

Stefania ha solo 16 anni quando conosce quello che sarebbe diventato suo marito. Già nei primi tempi della relazione, l’uomo impone i suoi severi diktat: Stefania non può avere amici e uscire da sola. Dopo il matrimonio iniziano i maltrattamenti: Stefania è intrappolata in un incubo che durerà molti anni. Nel 2023 la donna riesce a trovare la forza di lasciare il marito e denunciarlo, rompendo il silenzio che l’aveva tenuta prigioniera durante tutto il matrimonio.

La seconda protagonista della puntata sarà Grazia, una guida turistica. Il 30 gennaio 2017, durante una giornata di lavoro, il suo capo la molesta fisicamente. Grazia è molto scossa per l’abuso subito e dopo un iniziale smarrimento decide di licenziarsi e denunciare l’accaduto. Con la sua testimonianza Grazia lancia un messaggio chiaro: nessuna donna dovrebbe mai sentirsi costretta a scegliere fra la propria dignità e il lavoro.

In studio interverrà la dott.ssa Margherita Carlini, psicologa e criminologa forense. “Sopravvissute” è un programma realizzato con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.