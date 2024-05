RAI 3 – “REPORT“ * LE INCHIESTE: « ALLEVAMENTI INTENSIVI / VERITÀ PER GIULIO REGENI, 5 MAGGIO 2024 ORE 20.55 » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

13.00 - domenica 5 maggio 2024

In apertura di puntata il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi “Food for Profit”. L’Europa destina miliardi di euro agli allevamenti intensivi, che maltrattano gli animali, inquinano l’ambiente e rappresentano un pericolo per future pandemie. Dopo l’anteprima al Parlamento europeo, le diverse presentazioni hanno innescato un vero e proprio dibattito politico, attorno ai sussidi europei agli allevamenti intensivi e alla contiguità di alcuni politici all’industria della carne. A Bruxelles, per la prima volta in assoluto, un lobbista è riuscito a filmare i suoi colloqui con gli eurodeputati portando con sé una telecamera nascosta dentro il Parlamento europeo. Report mostra in esclusiva per la televisione italiana questo viaggio illuminante e scioccante in giro per l’Europa. A seguire l’inchiesta “Verità per Giulio Regeni”. Spia. Morte. Tortura. Speranza.

Le parole che raccontano la drammatica fine di Giulio Regeni vengono ritrovate nella stanza del Cairo di Giulio Regeni. Un’inchiesta che proprio nei giorni in cui si celebra il processo ai quattro presunti sequestratori, torturatori e assassini del ragazzo racconta per la prima volta che ruolo hanno giocato l’Italia e le sue istituzioni nel corso dei dieci giorni che vanno dal rapimento al ritrovamento del corpo, dimostrando con documenti riservati, che già a 48 ore dalla sparizione di Regeni, la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Esteri fossero a conoscenza del quadro completo dei fatti. Dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni le istituzioni italiane hanno fatto di tutto per rinsaldare i rapporti con il prezioso alleato. Oggi la questione Regeni non è più centrale sul tavolo delle relazioni diplomatiche e l’Egitto è tornato ad essere l’amico speciale dell’Italia.