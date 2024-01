RAI 3 * “ CHI L’HA VISTO? “: « LA SCOMPARSA DELLA CAMPIONESSA DI TIRO A SEGNO E LA SPARIZIONE DI ADA (31/1 – 21.20) » »

15.20 - martedì 30 gennaio 2024

Andreea Rabciuc nel casale è arrivata da sola o l’ha portata lì qualcuno? Il casolare è stato perlustrato qualche giorno dopo la scomparsa della campionessa di tiro a segno. Andreea era lì e non l’hanno vista? Mercoledì 31 gennaio, alle 21.20 su Rai 3, “Chi l’ha visto?” esamina documenti, testimonianze e propone interviste inedite. E poi la storia di Ada che al figlio Alessandro scrive un messaggio: “Buonanotte, ci sentiamo domani”. Ma dal giorno dopo non dà più alcuna notizia. Si sa solo che è stata vista salire sull’auto di un uomo. Cosa le è successo? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.