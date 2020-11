PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « SONO STATE 188 LE POSITIVITÀ AL COVID-19 REGISTRATE NELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA DELL’ALTO ADIGE, 36 NEGLI ASILI NIDO »

Sono 118 i tamponi risultati positivi al Covid-19 la scorsa settimana tra personale docente e ragazzi delle scuole in lingua tedesca.

Nella settimana, tra il 9 e il 15 novembre, sono state 188 le positività al Covid-19 registrate nelle scuole in lingua tedesca dell’Alto Adige. La settimana precedente erano state 190. I numeri resi noti ieri (15 novembre) dalla Direzione istruzione e formazione tedesca includono l’intero corpo docente, il personale non insegnante, nonchè bambini e ragazzi di tutte le fasce di età, dalla scuola del’infanzia alle superiori.

Nelle scuole dell’infanzia le infezioni da Coronavirus sono state 36, la metà delle quali hanno colpito il personale pedagogico, tre il personale non insegnante e 15 i bambini. Nelle scuole elementari i positivi sono stati 60 (33 insegnanti, quattro non insegnanti, 23 alunni), alle scuole medie sono state rilevate 38 nuove infezioni (20 professori, tre non insegnanti, 15 ragazzi), alle scuole superiori, le positività al Covid-19 sono state 26 (nove insegnanti, due non insegnanti, 15 studenti) mentre alla formazione professionale, i casi sono stati 28 (nove insegnanti, un non insegnante e 18 studenti).

Infine, le persone sottoposte a quarantena preventiva sono state 206 nelle scuole dell’infanzia, 218 nelle scuole elementari, 98 nelle scuole medie, 34 nelle scuole superiori e 40 nella formazione professionale.