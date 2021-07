RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * MERCOLEDÌ 21 LUGLIO: « IL DIBATTITO SULL’USO ESTESO DEL GREEN PASS, LA POLEMICA SUI LEADER NON VACCINATI E IL DDL ZAN »

Domani, mercoledì 21 luglio, al centro di “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in prima serata su Retequattro, un ampio approfondimento sarà dedicato all’uso esteso del green pass, la misura che il Governo si appresta a varare per fronteggiare la risalita dei contagi, e alla polemica sui leader politici che ancora non si sono vaccinati.

Nel corso della serata, “Zona Bianca” continuerà a seguire il cammino parlamentare del ddl Zan, con un’analisi delle implicazioni che la legge potrebbe avere sulla vita delle persone toccate dal provvedimento e con un focus sull’identità di genere, con contributi e interviste a giovani che stanno intraprendendo un percorso per cambiare sesso.

Tra gli ospiti di questa puntata: il senatore Gianluigi Paragone (Italexit), la deputata Alessia Morani (Pd), Giuseppe Cruciani, Claudia Fusani, il Prof. Matteo Bassetti, Piero Sansonetti, Elisabetta Gardini, Vladimir Luxuria, Luigi Amicone e Alessandro Cecchi Paone.