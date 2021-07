MUSE TRENTO * EVENTI DAL 25 AL 31 LUGLIO: « GIARDINO BOTANICO ALPINO – VIOTE, MONTE BONDONE / TERRAZZA DELLE STELLE / MUSEO PALAFITTE LAGO DI LEDRO » (PDF CALENDARIO ESTIVO)

MUSE AGENDA

Gli eventi della settimana dal 25 al 31 luglio 2021

I principali appuntamenti al MUSE e nelle sedi territoriali

MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE

MARTEDÌ 27 LUGLIO 2021 > NOVITÀ

ORE 18 | Raccontascienza

Ecologia favolosa. Cambiamenti climatici e stili di vita ecosostenibili spiegati ai più piccoli con Chiara Fedrigotti (ecologa e divulgatrice scientifica MUSE), Paolo Degiovanni (biologo e operatore didattico MUSE), Emanuele Eccel (Centro Ricerca e Innovazione Tecnologica FEM).

Attraverso la lettura di alcuni racconti a tema contenuti nel libro Raccontascienza II, gli autori e le autrici parleranno di cambiamento climatico.

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

ORE 21.30 | Paesaggi dell’Antropocene

La natura dei contrasti. Percezione e immaginazione dell’ambiente in un mondo senza uscita

I paesaggi dell’Antropocene sono allo stesso tempo devastanti e armonici, terribili e affascinanti. Come viviamo in un mondo artefatto e come convivono i contrasti dell’oggi nel gesto artistico? Un dialogo tra Paolo Costa, filosofo, Fondazione Bruno Kessler e Denis Isaia, curatore presso il Mart – Museo d’arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. Modera Elisabetta Curzel con la partecipazione di Associazione Acropoli.

GIOVEDì 29 LUGLIO

ORE 21.30 | Racconti dalle Terre Alte

Terre alte inclusive

Con gli atleti Montura Simone Salvagnin e Urko Carmona, le atlete del Montura Store di Trento e Isera Nicolle Baroni e Daniela Preschern, Simone Elmi (Presidente di Dolomiti Open e promotore di Brenta Open), Alberto Benchimol (Fondatore e Presidente di Sportfund Onlus).

Conduce Marzia Bortolameotti, giornalista e fondatrice di Donne di Montagna.

VENERDÌ 30 LUGLIO

ORE 21.30 | Documondo

Foreste (49 minuti)

Dipendiamo unicamente dalle foreste: senza di esse, la vita come la conosciamo non esisterebbe. Abbiamo sfruttato le nostre foreste nel corso dei secoli, ma se diamo loro la possibilità, si riprenderanno. Introduce la serata Costantino Bonomi, botanico del MUSE.

Tutte le iniziative di SUMMERTIME sono a ingresso gratuito, con prenotazione online. Qui il programma completo

GIARDINO BOTANICO ALPINO – VIOTE, MONTE BONDONE

DOMENICA 25 LUGLIO

ORE 10-18 | Giornate a tema: tinture naturali

Tingere i tessuti con piante, foglie e fiori? È possibile! Scopri tutti i segreti delle fibre e dei pigmenti naturali.

Alle 11.00, Visita guidata al Giardino

MARTEDÌ 27 LUGLIO

ORE 15 | LE COSE SCHIFOSE

Uno spettacolo di teatro-scienza in compagnia del detective Sterco Holmes e della professoressa Caccons alla scoperta dell’innominabile: la cacca. Età 4+

GIOVEDÌ 29 LUGLIO

ORE 15 | MICROCOSMO ACQUATICO

Un’esplorazione degli ambienti acquatici del Giardino per osservare gli organismi che vivono al loro interno. Età 6+

VENERDÌ 30 LUGLIO

ORE 15-18 | VIOTE MACROTOUR

Un percorso didattico alla scoperta della storia, natura e geologia dell’Altopiano delle Viote del Monte Bondone. Età 6+

SABATO 31 LUGLIO

ORE 10-18 | GIORNATE A TEMA.

Mani in terra

Strumentazione scientifica alla mano per osservare il suolo e scoprire gli esseri viventi che lo abitano.

Ore 11.00, visita guidata

TERRAZZA DELLE STELLE – VIOTE, MONTE BONDONE

DOMENICA 25 LUGLIO

ORE 15 – 18 | Sun Day

Il volto misterioso del Sole è svelato attraverso telescopi dotati di particolari filtri per osservare macchie, protuberanze e spettacolari filamenti.

ORE 21 – 23 | Porte aperte all’osservatorio

La domenica sera l’osservatorio rimane aperto per ammirare il cielo stellato, a occhio nudo e con i telescopi.

VENERDÌ 30 LUGLIO

ORE 20.30 – 23.00 | MUSICA DELLE STELLE

Concerto e osservazione delle stelle

SABATO 31 LUGLIO

ORE 19.00 – 22.00 | SCONFINAMENTI: danza, natura e stelle

Una performance di danza e una passeggiata sotto le stelle per un connubio tra arte e natura. Evento in collaborazione con Oriente Occidente e MUSE.

Qui il programma completo di tutte le iniziative al Giardino e alla Terrazza

MUSEO DELLE PALAFITTE DEL LAGO DI LEDRO

DOMENICA 25 LUGLIO

ORE 16 – 18 | Piazza Preistoria

Con Domenico Iannacone e Musica live con Morisco.

MARTEDÌ 27, MERCOLEDÌ 28 E GIOVEDÌ 29 LUGLIO

ORE 10.30 – 12 | Arch Attack

Laboratori per famiglie per scoprire come vivevano i nostri antenati

VENERDÌ 30 LUGLIO

ORE 10.30 – 12 | Venerdì siamo alla frutta …e alla verdura

laboratorio

Qui il calendario con tutte le proposte del Museo delle Palafitte

MUSEO GEOLOGICO DELLE DOLOMITI DI PREDAZZO

LUNEDÌ 26 LUGLIO

ORE 9.30 – 14.30 | Geologia Monte Agnello

Geotrekking alla scoperta delle Dolomiti con un esperto del Museo Geologico di Predazzo.

MARTEDÌ 27 LUGLIO

ORE 17 | La signora Curiosità presenta Petra

Spettacolo di teatro-scienza

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

ORE 9.30 – 16 | Geotrekking Torre di Pisa

Geotrekking alla scoperta delle Dolomiti con un esperto del Museo Geologico di Predazzo.

ORE 10.30 – 12 | Le avventure di Geo sulla crosta terrestre

Escursione teatralizzata

ORE 17 | L’economia circolare per soluzioni sostenibili

Passeggiata guidata

GIOVEDÌ 29 LUGLIO

ORE 21 | Nuovo cinema Dolomiti

Ciclo di proiezioni all’aperto per riflettere sull’ambiente e sul turismo sostenibile. In colalborazione con TrentoFilmfestival.

Icemeltland park, di Liliana Colombo. 40 min. Italia UK 2020

Tage draussen!, di Franz Walter. 40 min. Austria 2020

VENERDÌ 30 LUGLIO

ORE 9 – 12 | Geologia in bicicletta

Escursione in bici