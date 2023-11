PAT * “MYPAY“: « AGGIORNAMENTO PORTALE, SOSPESO IL SERVIZIO DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3 DICEMBRE »

16.00 - sabato 11 novembre 2023

MyPay sospeso da venerdì 1 a domenica 3 dicembre 2023. Il portale dei pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione sarà aggiornato da Trentino Digitale alla nuova versione. Dalle ore 18.00 di venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 18.00 di domenica 3 dicembre 2023 non sarà possibile per gli utenti effettuare pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni trentine con il sistema MyPay. La sospensione del servizio è dovuta all’attività straordinaria di aggiornamento del portale provinciale dei pagamenti, per il quale è previsto il rilascio della versione 4, svolta da Trentino Digitale. Il blocco temporaneo di MyPay renderà inutilizzabili anche i canali di pagamento collegati: online banking, sportello bancario/postale, tabaccaio e app mobile IO.

Gli avvisi di pagamento predisposti prima dell’interruzione rimarranno attivi e pagabili da quando sarà ripristinato l’utilizzo della piattaforma. La nuova versione del sistema di pagamento offre un’interfaccia rinnovata, “responsive” (in grado, cioè, di adattarsi graficamente in maniera automatica a qualsiasi dispositivo su cui viene visualizzato), sarà erogata in modalità cloud, con standard di sicurezza rafforzati e permetterà il pagamento multi-beneficiario.

In Trentino sono 371 gli enti pubblici che utilizzano il portale provinciale dei pagamenti. Tra questi, rientrano Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), Fondazione Edmund Mach (Fem), Itea, comuni e Comunità di Valle.

L’avviso della sospensione del servizio di pagamento e successivi aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina: https://pagopa.provincia.tn.it/.

Inoltre, nei giorni precedenti la sospensione, analoga comunicazione sarà visualizzata sull’“home page” della piattaforma provinciale http://MyPay https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html.