“RISTO3“ * NOMINE: « CAMILLA SANTAGIULIANA CONFERMATA PRESIDENTE, ANDREA CECCO VICE »

14.50 - venerdì 9 giugno 2023

Risto3, Santagiuliana confermata presidente. La cooperativa punta sulla continuità anche nel ruolo di vicepresidente, con la scelta di Andrea Cecco. E per il futuro lavorerà per aumentare il coinvolgimento dei soci attraverso nuovi modelli partecipativi. Alla prima seduta utile, il neoeletto Consiglio di amministrazione di Risto3 ha nominato i vertici della cooperativa per il prossimo triennio: riconfermati alla presidenza, per il suo terzo mandato, Camilla Santagiuliana Busellato e alla vicepresidenza Andrea Cecco.

«Ringrazio il Consiglio di amministrazione per la rinnovata fiducia – ha dichiarato Santagiuliana –. Il lavoro portato avanti negli ultimi tre anni è stato rivolto a potenziare l’organizzazione, consolidare il nostro mercato e migliorare il senso di essere socio della nostra cooperativa. Per il prossimo mandato l’impegno sarà sempre più orientato ad aumentare il coinvolgimento dei soci con nuovi modelli partecipativi».

Il prossimo triennio vedrà il Consiglio di amministrazione al lavoro, insieme alla Direzione, anche per la realizzazione del nuovo piano strategico triennale, il miglioramento dei processi di digitalizzazione e la redazione di un modello di engagement che attragga nuove risorse in contrasto alla sempre maggiore difficoltà di individuare nuovo personale.

«La ricerca di personale specializzato e la riduzione della marginalità sono gli elementi che più rappresentano una criticità per il settore – ha concluso la presidente –. L’impegno del Consiglio nel prossimo triennio sarà orientato anche all’attivazione di azioni concrete per perseguire la prima missione della cooperativa, che è quella di offrire garanzia occupazionale a soci e dipendenti, e per costruire un futuro sempre florido».