RAI 2 – “ LE INDAGINI DI SISTER BONIFACE “ * « IL CORPO DELLA DONNA È STATO RITROVATO A PIEDI DI UNA SCALA IN CASA DEL MINISTRO DELLA DIFESA (23/3 – 21.20) »

Continuano su Rai 2, sabato 23 marzo alle 21.20 in prima visione, “Le indagini di Sister Boniface”. La serie inglese, creata da Jude Tindall e prodotta dalla BBC, in cui giallo e commedia si mescolano, è uno spin-off della serie di successo “Padre Brown”, tratta dai romanzi di G. K. Chesterton. La curiosa e arzilla sorella Boniface, interpretata da Lorna Watson, nell’episodio “Lo scoop”, collabora alle indagini sulla morte di una segretaria di un importante funzionario governativo.

Il corpo della donna è stato ritrovato a piedi di una scala in casa del ministro della Difesa. Secondo sister Boniface la donna era già morta per avvelenamento prima della caduta e tra gli ospiti della casa si nasconde l’assassino. Nel secondo episodio, “Canzone per un morto”, il fascinoso cantante del gruppo musicale pop “The Queenmakers” muore poco prima di un concerto. La causa della morte viene attribuita alla reazione allergica alla puntura di un’ape, ma allo sguardo indagatore di sister Boniface non sfuggono alcune tracce che fanno pensare ad un’altra pista. Tra gli interpreti principali: Max Brown, Jerry Iwu, Miranda Raison e Ami Metcalf.