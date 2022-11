REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL * VITALIZI: « NEL 2023 GLI EX CONSIGLIERI REGIONALI RESTITUIRANNO 1,3 MILIONI, STIMA DA BILANCIO PREVISIONE »

12.13 - lunedì 07 novembre 2022

1.300.000 mila euro è quanto ammonta la cifra che si prevede sarà restituita dagli ex consiglieri regionali nel corso del 2023. È quanto emerge durante l’approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di previsione 2023-2025. Tale somma sarà destinata, come già effettuato in precedenza, al fondo per il sostegno della famiglia e dell’occupazione e sarà versata alle Province di Trento e Bolzano per l’attuazione dei relativi interventi.

Per il 2022 gli ex consiglieri regionali hanno restituito 2.969.120,00. Nell’anno 2021, invece, il Consiglio regionale ha messo a disposizione del Fondo 1.598.826,05 euro.

Complessivamente le somme assegnate alle due Province dall’istituzione del Fondo ammontano a 35.227.972,51 euro divisi in parti uguali alle due Province.

Con le risorse assegnate prima del 2020 (8.633.419,19 euro) la Provincia autonoma di Trento ha attivato dall’inizio dell’istituzione del Fondo dieci progetti per l’occupazione per un totale di 4.300.000,00 euro, dieci progetti nel sociale per una spesa di circa 2.300.000,00 euro e sette progetti per le famiglie bisognose per un totale di circa 2.000.000,00 euro.

Con le stesse risorse assegnate prima del 2020 la Provincia autonoma di Bolzano ha realizzato sedici progetti per l’aumento dell’ occupazione per un costo di 3.200.000,00 euro, undici progetti sono stati attivati nel sociale per un totale di 2.260.000,00 euro e nove progetti sono realizzati per aiutare le famiglie per un totale di circa euro 3.170.000,00 euro.

***

EHEMALIGE REGIONALRATSABGEORDNETE ERSTATTEN 2023 1,3 MIO. EURO AN LEIBRENTEN

Die von den ehemaligen Regionalratsabgeordneten im Jahr 2023 erstatteten Beträge werden sich auf 1,3 Mio. Euro belaufen. Dies geht aus dem von der Regionalregierung genehmigten Haushaltsvoranschlag der Region für die Haushaltsjahre 2023-2025 hervor. Genannter Betrag wird wie auch in den vergangenen Jahren für den Fonds für die Unterstützung der Familie und der Beschäftigung bestimmt und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen überwiesen.

2022 haben ehemalige Regionalratsabgeordnete bereits 2.969.120,00 Euro erstattet. 2021 hat der Regionalrat hingegen 1.598.826,05 Euro für diesen Fonds bereitgestellt.

Seit der Errichtung des Fonds wurden den beiden Provinzen insgesamt 35.227.972,51 Euro zugewiesen und gleichmäßig unter den beiden Provinzen aufgeteilt.

Mit den bis 2020 zugewiesenen Mitteln (8.633.419,19 Euro) hat die Autonome Provinz Trient seit der Einrichtung des Fonds zehn Projekte im Bereich der Beschäftigung mit einem Gesamtbetrag von 4.300.000,00 Euro, zehn Projekte im sozialen Bereich mit Ausgaben von rund 2.300.000,00 Euro und sieben Projekte für bedürftige Familien mit einem Gesamtbetrag von rund 2.000.000,00 Euro gefördert.

Mit den bis 2020 in derselben Höhe zugewiesenen Mitteln hat die Autonome Provinz Bozen sechzehn Projekte zur Förderung der Beschäftigung mit Ausgaben von 3.200.000,00 Euro, elf Projekte im sozialen Bereich für insgesamt 2.260.000,00 Euro und neun Projekte mit einem Gesamtbetrag von 3.170.000,00 Euro durchgeführt, um Familien zu unterstützen.