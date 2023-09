RAI 1 * “LINEABLU”: « SUGGESTIONI TRA MARE E SPIAGGE BIANCHISSIME, LA GALLURA E L’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA (9/9) »

15.20 - venerdì 8 settembre 2023

Torna “Lineablu” con un nuovo appuntamento, sabato 9 settembre alle 14 su Rai 1.e Rai Italia. Questa settimana il pubblico potrà esplorare la costa della Gallura e l’Arcipelago della Maddalena con le sue acque cristalline che, insieme ai profumi della macchia mediterranea e all’aspra bellezza delle coste, lo rendono uno dei paesaggi più suggestivi al mondo. Donatella Bianchi navigherà dal promontorio di Capo Testa con le sue rocce di granito, sculture naturali modellate dal mare e dal vento, fino ad arrivare alle incantevoli spiagge di finissima sabbia bianca e rosa del Parco dell’Arcipelago della Maddalena. A Budelli, sarà con il direttore del Parco per restituire alla spiaggia la sabbia rosa, trafugata dai turisti nel corso degli anni. Ma quest’area, tutelata da anni, riserva sorprese anche sott’acqua con i suoi fondali ricchi di biodiversità e meta ogni anno di centinaia di appassionati di immersioni subacquee.

Un viaggio tra i relitti di epoca romana e della Seconda Guerra Mondiale, importanti non solo storicamente, ma ricchi di vita e circondati da spugne e gorgonie.E poi di nuovo a terra, sull’Isola di Culuccia, oggi Osservatorio Naturalistico, per una passeggiata lungo gli antichi sentieri circondati da macchia mediterranea e lecceti, dove la pastorizia e l’agricoltura trovano una nuova declinazione turistica, nel rispetto dell’identità del luogo. Fabio Gallo andrà invece lungo il tratto di costa dal promontorio calcareo di Capo Figari fino a Palau, incontrando lungo la navigazione, faraglioni, grotte, calette e le famose spiagge della Costa Smeralda, caratterizzate dal turchese delle acque e contornate da piante di ginepro. Ammirerà le spettacolari sculture naturali della costa gallurese, prima tra tutte la possente Roccia dell’Orso, modellata dai venti per milioni e milioni d’anni che l’hanno resa un monumento naturale, somigliante ad un gigantesco orso con il capo volto verso il mare, visitato ogni giorno da centinaia di escursionisti.

E poi a terra a San Pantaleo, il borgo degli artisti, nei cui vicoli laboratori e boutique di artisti locali fanno scoprire ai turisti tesori di design e opere d’arte dalla forte identità sarda. Proprio in uno di questi laboratori Fabio si cimenterà nella costruzione di pezzi unici in ferro, in compagnia del fabbro Davide Solinas. E infine Valentina Bisti andrà alla scoperta dei sentieri e dei percorsi geominerari che dalle dune di Piscinas portano fino all’ interessantissimo sito di archeologia industriale di Montevecchio, all’interno del quale una vecchia centrale elettrica è stata riqualificata e trasformata in birrificio.