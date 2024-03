RAI 1 * “ LINEA VERDE START “: 30 MARZO 2024 ORE 12.00 « CAGLIARI: “ICHNUSA, SULLE ORME DEI GIGANTI” » (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

09.09 - sabato 30 marzo 2024

Con la quinta puntata di “Linea Verde a Start”, sabato 30 marzo alle 12 su Rai 1, Federico Quaranta sarà a Cagliari. In lingua Sarda, Ichnusa significa orma, l’isola a forma di impronta successivamente ribattezzata Sardinia. Nel Mediterraneo non esiste forse luogo più misterioso di questo, dove tramontana, scirocco e maestrale sferzano le coste e si incuneano nelle fessure di un entroterra plasmato da storie di vita vissuta e leggende ancestrali. Benvenuti nel Campidano, benvenuti in Sardegna. Che sia Cagliari o le sue sfumature di provincia, il risultato non cambia. Ciò che cambia sono i protagonisti: la sartoria del 1700, il pane da più di un secolo, le lavorazioni del legno che rimandano più al Nord Europa che al cuore del Mar Mediterraneo, e il ceramista dal grande animo sensibile.