GIORNALE “L’ADIGE” * CONCERTO DI NATALE “PAX SINCERA” – 16/12/2022 ORE 20.30: « DIRETTA VIDEO DAL DUOMO DI TRENTO, ORCHESTRA CONSERVATORIO BONPORTI DI TRENTO E RIVA DEL GARDA »

20.36 - venerdì 16 dicembre 2022

Poche cose come la musica sanno essere evocative. E di pace parlerà stasera il tradizionale concerto in Duomo offerto alla comunità da l’Adige, dal Rotary Trentino Nord e dal Conservatorio di musica “Francesco Antonio Bonporti”. “Pax sincera” : questo il titolo dell’evento, che riprende il mottetto di Antonio Vivaldi, presente in programma: “una pace sincera e duratura potrà avvenire unicamente tramite l’intercessione divina”.Ad esibirsi saranno gli allievi dell’Orchestra da camera del conservatorio diretti dal maestro Andrea Raffanini.

Porteranno un programma ricco, che prevede i brani di famosi maestri che dal Seicento all’Ottocento ci accompagneranno durante la prima parte della serata, da Georg Friedrich Händel (1685-1759) a Antonio Vivaldi (1678-1741), Arcangelo Corelli (1653-1713) e Giuseppe Verdi (1813-1901) verso la Festa del creato.La seconda parte della serata ha un valore che è sia culturale che sociale: saranno protagonisti giovani musicisti ucraini che in questi tempi difficili per il loro Paese, sono ospiti del conservatorio di Trento per proseguire la loro formazione.

Formano il coro da camera del conservatorio diretto da Anastasiia Shnyrova: allieteranno il pubblico con una serie di brani tradizionali ucraini, di carattere religioso e popolare, dove spiccano autori quali Mykola V. Lysenko (1842-1912) e Mykola Leontovich (1877-1921).Una serata di musica, quindi, ma anche in qualche modo di riflessione. L’appuntamento è per le ore 20.30 in cattedrale.