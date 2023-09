RAI 1 * ” LINEA VERDE ESTATE “: « ULTIMA TAPPA A METAPONTO, IL VIAGGIO TRA LE BELLEZZE DELLA BASILICATA (10/9 – 12.20) »

15.22 - venerdì 8 settembre 2023

Un simbolo della Magna Grecia: domenica 10 settembre, alle 12.20 su Rai 1 e Rai Italia, con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese, si conclude il viaggio di Linea Verde Estate nel Metaponto, lungo la costa della Basilicata. Un’estensione di 240 ettari tra le foci dei fiumi Bradano e Basento, un delicato ecosistema costituito dal susseguirsi di aree umide, rigogliosa macchia mediterranea e la pineta litoranea: a Bernalda, con i Carabinieri Forestali, alla scoperta delle bellezze della Riserva Naturale Statale di Metaponto e la nidificazione del fratino. Un frutto che sa di estate: a Rotondella, in un’azienda agricola a conduzione familiare, la raccolta delle percoche, prelibata varietà estiva delle più famose pesche, e l’iniziativa “Orto Sociale” per promuovere l’agricoltura didattica con il coinvolgimento delle giovani generazioni.

Il recupero della fauna selvatica, il centro di educazione ambientale, motore di molteplici attività: in mare, a largo di Marinagri, con il personale dell’oasi WWF Bosco Pantano di Policoro e i pescatori della cooperativa “Nereide”, la liberazione di un giovane esemplare di tartaruga Caretta caretta. La “Cattedra di Pitagora”: nella cornice di una meravigliosa terrazza naturale affacciata sul fiume Bradano, il fascino del tempio di Hera, edificato alla fine del VI secolo a.C, il più cospicuo resto dell’antica città di Metaponto ed uno dei siti archeologici più importanti della Basilicata. Da Bernalda ad Hollywood: nel piccolo comune lucano in provincia di Matera, per conoscere una storia straordinaria, quella della famiglia Coppola che nasce dal sogno di un uomo che, nonostante le difficoltà e la povertà, è riuscito a cambiare la sua vita grazie alla sua passione per il cinema e l’arte. Gran finale: a Matera, nello scenario unico dei “sassi”, i saluti dei nostri conduttori e di tutta la redazione per un arrivederci al prossimo anno.