RAI 1 – “DOMANICA IN“ * « PIERA MAGGIO E DANIELA DI MAGGIO SI RACCONTERANNO IN DUE INTERVISTE (12/5) »

12.34 - sabato 11 maggio 2024

Piera Maggio e Daniela Di Maggio si raccontano in due interviste. Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Alba Parietti, Rosanna Banfi, Carmen Russo e Carolina Benvenga protagoniste di un talk dedicato alla Festa della Mamma

La musica di Francesco Gabbani e Fabrizio Moro

Domenica 12 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 35^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio nel giorno della Festa della Mamma. La puntata si aprirà con un’intervista a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004, la quale racconterà la vicenda apparsa sulle cronache di questi giorni circa il ritrovamento in casa di alcune microspie. Daniela Di Maggio, interverrà per ricordare suo figlio Giovambattista Cutulo, detto GiòGiò, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto 2023 a soli 24 anni. Il racconto sulle mamme proseguirà con un talk che avrà protagoniste: Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Alba Parietti, Rosanna Banfi, Carmen Russo e Carolina Benvenga, quest’ultima amatissima dai bambini e volto Rai del programma ‘YoYo’ che si esibirà con il brano “Super mamma”. Ancora musica con Francesco Gabbani che presenterà il nuovo singolo “Frutta malinconia” e Fabrizio Moro che, accompagnato dalla sua band, canterà il nuovo brano “Maledetta estate”.