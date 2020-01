PAT * STABILIMENTO ADLER – ROVERETO: SPINELLI, « STIAMO MONITORANDO CON ATTENZIONE LA SITUAZIONE, CHIEDERò AL PIù PRESTO UN INCONTRO ALLA PROPRIETà »

Con riferimento a quanto apparso sulla stampa locale in merito al presunto significativo ridimensionamento della forza lavoro ad oggi occupata presso lo stabilimento Adler di Rovereto, l’assessore provinciale allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli conferma che la Provincia sta seguendo il caso con grande attenzione.

“Chiederò al più presto un incontro alla proprietà – anticipa Spinelli – per capire se davvero sono messi in discussione gli attuali livelli occupazionali ed eventualmente quali attività possano essere messe in campo dalla Provincia, anche con l’ausilio di eventuali strumenti di supporto. Andrà in particolare capito – spiega Spinelli – cosa si intenda per esternalizzazione e dove si voglia esternalizzare, considerando che a Rovereto esiste un’unità produttiva avanzata e con personale preparato”.