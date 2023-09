10.26 - lunedì 18 settembre 2023

Azzurro Storie di mare. St 2023 – Il Golfo di Taranto – 17/09/2023. Un viaggio tra le bellezze del mare della Puglia e, in particolare, della città di Taranto per scoprire in che modo gli abitanti della zona si prodigano per il riscatto dell’intero territorio. Ospite della puntata, il giornalista e conduttore televisivo.

LINK VIDEO