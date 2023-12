CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « VERSO UN’ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DI SOUMAHORO, IN ESCLUSIVA IL DOCUMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI »

15.52 - sabato 23 dicembre 2023

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda l’inchiesta di Pinuccio su Aboubakar Soumahoro e sull’ambigua raccolta fondi utilizzata per la campagna elettorale (veicolata dalla piattaforma di crowdfunding Politically) e contestata dalla Corte d’appello di Bologna che aveva riscontrato delle anomalie.

L’inviato di Striscia mostra in esclusiva una lettera di alcuni membri della Giunta delle elezioni, indirizzata al presidente della giunta stessa, in cui si chiede di convocare Soumahoro sulla questione raccolta fondi. Nel documento si domanda di: “[…] approfondire la vicenda che riguarda le presunte irregolarità segnalate dal presidente della Corte d’Appello […] circa la rendicontazione dei fondi elettorali tale da far, addirittura, richiedere la decadenza da deputato […]”. Il passo successivo sarebbe aprire un’istruttoria nei confronti di Soumahoro.

L’ex sindacalista a novembre aveva dichiarato a mezzo stampa che avrebbe chiarito tutto, ma da allora silenzio totale.

