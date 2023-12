RAI 1 – “ THE VOICE KIDS “: « SIMONE GRANDE IL VINCITORE DELLA SECONDA EDIZIONE »

12.54 - sabato 23 dicembre 2023

Simone Grande è il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, che ieri sera su Rai 1 ha ottenuto un nuovo successo d’ascolti: con 3 milioni 618 mila spettatori e una share del 23,5% è stato il programma più visto della serata, raggiungendo un picco di ascolto di 4,3 milioni di spettatori e una share del 26,3% in occasione della proclamazione del vincitore.

Un grande risultato per la nuova edizione del talent show di Rai1, prodotto in collaborazione con Fremantle, dedicato ai giovani cantati tra i sette e i quattordici anni, che ha realizzato una media stagionale di oltre 3,7 milioni di spettatori, pari al 22,8% di share, con un incremento del 5% rispetto alla precedente dello scorso marzo, proporzionalmente all’andamento della platea televisiva e pareggiando così il dato in share.

Un risultato che premia un format che coniuga divertimento e spunti di riflessione incarnando perfettamente lo spirito del servizio pubblico. Una grande festa che ha messo al centro della scena le storie dei giovani concorrenti, i loro sogni, le loro ambizioni per il futuro, ma soprattutto l’amore per la musica come valore condiviso e unificante, e cardine del loro percorso di crescita.

“La qualità paga sempre – dichiara il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea -. Un programma di e da servizio pubblico, elegante, fresco, ricco di storie e messaggi positivi”.

“Al centro di questo successo – prosegue Ciannamea – c’è Antonella Clerici, che ringrazio di cuore. La sua naturale empatia verso i giovani concorrenti li ha fatti sentire parte di una grande famiglia e le loro esibizioni si sono svolte in un clima di festa e con estrema naturalezza. Una vera fuoriclasse e una grandissima professionista che ha saputo orchestrare magistralmente insieme a Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, questa seconda edizione di The Voice Kids. Un grazie va poi a tutta la squadra Rai capitanata dal vicedirettore dell’intrattenimento prime time Raffaela Sallustio, al CPTV di Milano e a Marco Tombolini, Ceo di Fremantle Italia e al suo team”.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Simone Grande, 11 anni, di Rozzano in provincia di Milano, che ha gareggiato nel team di Clementino. Con la sua interpretazione di “Adagio” di Lara Fabien, Simone – che ha iniziato a dedicarsi al canto solo un anno fa – ha conquistato il pubblico in studio che l’ha proclamato vincitore della seconda edizione di The Voice Kids.