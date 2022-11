SCOBI * GIORNATA ELIMINAZIONE VIOLENZA CONTRO DONNE: « PRESIDIO IN PIAZZA LORETO A ROVERETO, IL 25/11 ORE 18.30 »

11.39 - giovedì 24 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il 25 novembre, alle 18.30, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la collettiva Scobi ha organizzato un presidio in piazza Loreto, a Rovereto. Nel nostro Paese ogni tre giorni una donna viene uccisa, e nella stragrande parte dei casi a sentenziare la condanna a morte è un partner, un ex partner, un familiare, un caro amico. Una strage impressionante che ritrova nella cultura patriarcale, fatta di violenza e possesso, il principale mandante. Una strage i cui numeri sconvolgenti dovrebbero giustificare l’indizione di un’emergenza nazionale da combattere con ogni mezzo e che invece troppo spesso passa in secondo piano, silenziata, come fosse qualcosa di ineluttabile. O, peggio ancora, raccontata in modo raccapricciante

La manifestazione toccherà diversi punti che ruotano attorno al tema della violenza di genere e della condizione delle donne oggi nel mondo. A partire dalle proteste che da più di due mesi stanno prendendo piede in Iran dopo l’uccisione di Mahsa Amini, per arrivare alla messa in pericolo del diritto all’interruzione di gravidanza negli USA e in Europa. In tutto il mondo il diritto all’autodeterminazione delle donne è sempre più messo a repentaglio.

Sembriamo procedere verso la completa eliminazione di diritti comunque da tempo precari, invece che verso un loro rafforzamento. E in questo contesto di impoverimento della tutela, le prime che ci rimettono sono le donne e le minoranze di genere. Per questo motivo abbiamo scelto di scendere in piazza venerdì prossimo. Vogliamo dimostrare che anche nella nostra città siamo pronte a mobilitarci in difesa dei diritti e delle vite di tutte e tutti. E chiediamo a tutte e tutti di venire in piazza con noi, perché l’autodeterminazione, il contrasto alla violenza sistemica, la lotta femminista, sono tutte pratiche collettive, di cura e di ribellione.

SCOBI – (s)Collettiva Oltre i Binari

