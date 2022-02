CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – TRENTO * WEEKEND DI CARNEVALE: « A TEATRO CON LE AVVENTURE DEL “COLLETTIVO CLOWN”, TRA PALLONCINI E GIOCOLERIA »

10.45 - mercoledì 23 febbraio 2022

Anch’io a teatro con mamma e papà- Weekend di Carnevale a teatro con le divertenti avventure del Collettivo Clown tra palloncini e giocoleria. Sabato 26 e domenica 27 febbraio, ore 16, Teatro Cuminetti di Trento.

Questa è finalmente la settimana di Carnevale, evento particolarmente atteso da bambini e genitori. E allora perché non trascorrere il weekend in allegria con un nuovo appuntamento di Anch’io a teatro con mamma e papà, la rassegna del Centro Servizi Culturali S. Chiara dedicata al Teatro Ragazzi?

Sabato 26 e domenica 27 febbraio (Teatro Cuminetti, ore 16), lasciatevi accompagnare dalla simpatia del Collettivo Clown e delle loro “Balloon adventures”, divertente spettacolo di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano.

Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è piu’ nulla da fare. E se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra?

“Balloon adventures” è uno spettacolo dolce amaro con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante. Poetico senza perdere di comicità, comico senza perdere la poetica. Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Lo spettacolo vuol essere un inno alla vita, un inno al viaggio o meglio “alla stessa ragione del viaggio, viaggiare”. Uno spettacolo poetico e comico, tra palloncini e giocoleria.

Il prossimo appuntamento con Anch’io a teatro con mamma e papà è per sabato 5 e domenica 6 marzo con “Becco di rame”, spettacolo proposto dal Teatro del Buratto che narra le vicende di un’oca Tolosa che una notte, per proteggere l’aia e il pollaio, perde il suo becco dopo una lotta furiosa.

Info biglietti e modalità di ingresso

Biglietti non numerati al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni. Gratuità per gli Under 3 e oltre il terzo figlio. Si ricorda che i bambini sotto i 3 anni con biglietto omaggio andranno tenuti in braccio all’adulto accompagnatore.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it