GUGLIELMI (FASSA) * REPLICA A URZÌ (COORDINATORE FDI): « CI SONO CAMBI E SCAMBI, MA QUELLO DELLA SENATRICE TESTOR VA CONOSCIUTO E APPROFONDITO »

17.52 - martedì 15 novembre 2022

Non ho mai avuto grandi contrasti con il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Urzì. Potrebbe essere questa la prima volta. Ho infatti letto il suo comunicato in risposta al commissario della Lega Trentino Binelli, tra le tante nomina la Senatrice Testor paragonandola ad altri amministratori/politici provinciali entrati nel suo partito di riferimento.

Avevo già avuto modo di chiarire, rispondendo in aula al Consigliere Cia, eletto nella lista “Agire” e attualmente capogruppo in Consiglio Provinciale di Fratelli d’Italia, spiegando con chiarezza che, la Senatrice Testor, è innanzitutto esponente storica dell’Associazione Fassa, di cui ne è stata per oltre 6 anni Presidente e per 5 Procuradora del Comun general de Fascia.

La sua candidatura al Senato nel 2018 è stata un ottimo esempio di come, i partiti nazionali con realtà associazionistico-politiche locali, possano collaborare ed esprimere rappresentanti civici e locali.

Per questo motivo, senza dover ricordare la candidatura della Testor alla Camera con la Lega nel 2013, all’On. Urzì mi permetto, in amicizia, di non paragonare un’importante operazione di sintesi politica con altri atteggiamenti che non mi hanno sorpreso ma non per questo mi sento di giustificare o condividere.

Ci sono cambi e scambi, ma quello della Senatrice Testor, rispetto a quelli più recenti, va prima conosciuto e approfondito per poter essere, eventualmente dopo, commentato.

Cons. Prov. Luca Guglielmi

anche Segretario Politico Associazione FASSA