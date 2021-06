ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * CENTRO VACCINALE SAN VINCENZO (TN): « COME SI PROCEDERÀ PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE? »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – La cronaca ci riporta l’ennesimo allarme per il forte disagio dei cittadini che devono recarsi al centro vaccinale di Mattarello. All’ ingorgo di traffico si aggiunge oggi anche il fastidio per il caldo nell’attesa nel piazzale nella fase ” post puntura”.

Nel merito il consigliere Luca Zeni ha già depositato un’interrogazione l’8 giugno scorso che si allega anche al fine di ricordare che oltre a segnalare i prevedibili disagi e chiedere alla Giunta provinciale quali provvedimenti intendesse mettere in campo per ridurli, si interroga anche sul costo complessivo dell’opera e se corrisponda al vero che il costo sia stato di circa 1 milione di euro, e, in caso di risposta affermativa, come sia possibile un costo così elevato per una tensostruttura su un piazzale sterrato. Tutto questo anche alla luce dell’evidenza dell’ottimo servizio fornito dal CTE.

Interrogazione. Centro vaccinale di San Vincenzo: come si procederà per migliorare la situazione?

Mentre i dati nazionali indicano il Trentino come il territorio con la più alta percentuali di dosi vaccinali disponibili non somministrate, e le proiezioni come il territorio che raggiungerà per ultimo l’immunità di gregge, ha aperto il centro vaccinale di San Vincenzo a Trento.

Presentato in pompa magna come il più grande d’Italia, la partenza ha evidenziato molti disagi. Erano state molte le perplessità sollevate di fronte alla scelta di costruire una tensostruttura in un piazzale fuori città, in particolare per i possibili disagi per gli utenti, e pare che molte di queste preoccupazioni si siano rivelate fondate:

– raggiungere il centro a piedi o in bicicletta è molto difficoltoso, anche perché è necessario percorrere un tratto della provinciale che collega Trento sud e Mattarello, molto trafficata;

– il piazzale, in gran parte sterrato, diventa fangoso e scomodo quando piove;

– le lunghe attese dei primi giorni costringono le persone a stare con l’auto ferma e accesa, per poter usufruire dell’aria condizionata;

– i tendoni, che hanno una inerzia termica pressoché nulla, sono molto caldi in questo periodo estivo, e saranno molto freddi nella stagione invernale.

Risulta inoltre che il costo dell’opera (un piazzale sterrato con un tendone) sia stato elevatissimo, intorno al milione di euro, ricomprendendo anche il costo del lavoro del personale provinciale dedicato alla realizzazione.

Tutto ciò premesso si chiede alla giunta:

1) quale sia stato il costo complessivo dell’opera, comprendendo ogni voce, compreso il costo del lavoro del personale coinvolto nella realizzazione, se corrisponda al vero che il costo sia stato di circa 1 milione di euro, e, in caso di risposta affermativa, come sia possibile un costo così elevato per una tensostruttura su un piazzale sterrato;

2) quali provvedimenti si intendono mettere in campo per ovviare ai disagi che si sono creati nei primi giorni di funzionamento del centro e con quali tempistiche;

3) se non si ritenga che per un miglior servizio ai cittadini sarebbe opportuno mantenere un centro vaccinale anche all’interno della città, al coperto, come quello presso il CTE.

avv. Luca Zeni