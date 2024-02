VALDUGA (CAMPOBASE) * AUTONOMIA TRENTINO – RIFORMA STATUTARIA: « PRIMA DI OGNI REVISIONE IL PRINCIPIO DELL’INTESA CON LO STATO NELLO STATUTO »

18.20 - lunedì 5 febbraio 2024

Riforma statutaria: prima di ogni revisione il principio dell’intesa con lo Stato nello Statuto. Valduga: “Un lavoro insieme per il futuro dell’Autonomia”.

“L’Intesa è il principio dal quale siamo partiti nel proporre una risoluzione che nasce dalla volontà di lavorare insieme, che possa mettere un elemento di tranquillità in un percorso che speriamo possa essere proficuo, partecipato, non come rappresentanti di minoranza, ma come Trentini. Quando si parla di una riforma così importante, si deve poter rendere partecipi tutte le componenti del territorio. Per questo, ascoltate le dichiarazioni da parte del Presidente, siamo intervenuti come rappresentanti dei gruppi di minoranza per proporre una risoluzione che prevedesse il principio dell’intesa e riguardante il lavoro che si dovrà fare in sesta Commissione e in Consiglio” – così il Capogruppo di Campobase ricostruisce il lavoro di questa mattina in aula consiliare, dove il Presidente Fugatti ha risposto alla richiesta di un Consiglio straordinario convocato per informare i rappresentanti del Trentino sull’”Ipotesi di riforma dello Statuto speciale presentate alla Presidenza del consiglio dei ministri”. Nel corso del dibattito, prima della sospensione che ha portato alla Risoluzione, erano intervenuti anche Andrea de Bertolini (PD), Paola Demagri (Casa Autonomia), Lucia Coppola (Verdi).

“Il consiglio che è il luogo in cui viene rappresentata tutta la nostra comunità e non può non partecipare a un dibattito che riguarda così puntualmente il destino della comunità stessa. Durante la sospensione, chiesta nel corso dei lavori, si è costruita insieme, maggioranza e minoranza, una possibilità di risoluzione unitaria. Esprimo dunque la personale soddisfazione perché si è riusciti a lavorare assieme sul tema come quello dell’Autonomia che deve impegnarci trasversalmente. Si è ribadito il ruolo della Regione e l’importanza centrale dell’introduzione del principio dell’intesa per le modifiche statutarie. La Riforma deve essere un percorso condiviso, ponendo attenzione al fatto che Trento e Bolzano non percorrano strade differenti, per evitare che il Trentino diventi figlia di un dio minore compresso tra l’autonomia differenziata delle regioni ordinarie e un Provincia di Bolzano tutelata dall’Austria”.