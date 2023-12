URZÌ (FDI) * TRENTINO: « LE AFFERMAZIONI DELL’ON. AMBROSI SMENTISCONO LA LINEA DEL PARTITO »

18.54 - sabato 9 dicembre 2023

FDI TRENTINO – URZÌ: LE AFFERMAZIONI DELL’ON. AMBROSI SMENTISCONO LA LINEA DEL PARTITO

In relazione alle gravissime dichiarazioni dell’On. Ambrosi si precisa, cosa non nota probabilmente a lei ed a chi in queste settimane ha assunto una posizione di aperto contrasto con FdI, che il Commissario ha interpretato sempre e solo in questi mesi la linea ufficiale del partito, come concordata passo per passo.

Di conseguenza si prende atto che l’On. Ambrosi si stia collocando fuori dalla linea ufficiale del partito con una arroganza che rasenta l’irresponsabilità e che sarà valutata nelle sedi interne al partito a livello nazionale e locale (precisando che per l’intera campagna elettorale la signora Ambrosi non ha mai partecipato, se non in una occasione, agli incontri organizzativi e si è resa latitante in occasione di tutte le visite di ministri e sottosegretari esclusa una).

La stessa è già destinataria di due provvedimenti al collegio di garanzia (probiviri) per atteggiamenti contrari all’interesse del partito che saranno esaminati presto nelle sedi competenti.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale FdI Trentino