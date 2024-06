CCB – CASSA CENTRALE BANCA * “VETRI SPECIALI“: «EROGATO UN FINANZIAMENTO DI 25 MILIONI, IN POOL CON 4 BANCHE AFFILIATE»

10.30 - lunedì 3 giugno 2024

Un pool di Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Cassa Centrale supporta con un finanziamento di 25 milioni di euro assistito da SACE con Garanzia Futuro, il Piano Industriale 2023-2026 di Vetri Speciali S.p.A., primaria società specializzata nella realizzazione di contenitori in vetro per uso alimentare con sede a Trento e stabilimenti in Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Per il 2024, il trentesimo anno dalla sua fondazione, Vetri Speciali ha predisposto un piano industriale strategico che prevede numerosi interventi, tra i quali il più significativo e ambizioso è rappresentato dall’investimento dedicato all’ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Spini di Gardolo di Trento, mediante un secondo forno che andrà a sostituire quello di Pergine Valsugana in via di dismissione. Ciò consentirà un aumento della capacità produttiva complessiva di oltre 100 tonnellate di vetro fuso al giorno ed avrà positive ricadute in termini occupazionali e di fatturato.

I vetri prodotti mediante il nuovo forno fusore saranno ad alta valenza ecologica, grazie all’utilizzo come materia prima dei rottami provenienti dalla raccolta differenziata per una percentuale prossima al 100%; insieme alla consistente riduzione degli scarti di lavorazione si genererà un significativo miglioramento dell’impatto ambientale.

Nell’esecuzione del progetto verranno adottate, dopo un vaglio di sostenibilità ambientale, tecnica ed economica, le migliori tecnologie ad oggi disponibili in grado di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, quali: l’installazione di un nuovo sistema di trattamento a candele ceramiche per l’abbattimento delle componenti acide e per il trattenimento delle polveri, la realizzazione di un deposito di materie prime al coperto e la riconversione dell’attuale ciclo di gestione delle acque, con l’obiettivo di ridurne i consumi continuando a garantire la quantità e qualità delle acque di scarico.

L’operazione, strutturata dal team dell’Ufficio Corporate di Trento di Cassa Centrale Banca coordinato da Luca Gretter, è stata altresì una conferma dell’importante lavoro di squadra con quattro Banche Affiliate partecipanti al pool: Banca per il Trentino-Alto Adige, Cassa Rurale Alta Valsugana, Cassa Rurale Valsugana e Tesino e Banca Prealpi SanBiagio.

“Finanziare il nuovo progetto di Vetri Speciali – afferma Letterio Merlino, Chief Lending Officer di Cassa Centrale Banca – industria al top nel Nord-Est, è un esempio concreto di come il Gruppo attua il proprio servizio per supportare la crescita e lo sviluppo sostenibile delle imprese italiane in coerenza con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il Gruppo Cassa Centrale, grazie anche alla consolidata partnership con SACE, che ha permesso di strutturare questa operazione, si conferma in costante crescita nel mercato Corporate, con un’offerta di consulenza e di supporto specialistico in materia di finanza aziendale e la strutturazione di soluzioni tailor-made.”.

Soddisfazione anche da parte dell’Amministratore Delegato di Vetri Speciali Osvaldo Camarin: “Abbiamo creduto e puntato molto sull’eseguire un notevole investimento nel Triveneto, territorio nel quale insistono molte aziende, sia di grandi che di piccole dimensioni, che possono utilizzare bottiglie da noi prodotte. Vicinanza, pertanto, alle imprese del territorio, sostenibilità ambientale, garanzia di continuità e miglioramento costante del servizio. Per far fronte al notevole impegno finanziario il fatto di avere un Gruppo Bancario Cooperativo autenticamente locale che ci supporta con la possibilità di ricorrere al credito sicuramente ci aiuta”.

Marco Martincich, Regional Director Business Network Nord Est di SACE, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di supportare un’eccellenza del territorio come Vetri Speciali insieme al Gruppo Cassa Centrale. L’azienda sta puntando su innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità per crescere ulteriormente e sta costruendo una cultura interna, volta a rendere possibile la produzione di vetro a impatto minimo per le generazioni future. La volontà di Vetri Speciali di sviluppare piani di investimento innovativi in ottica sostenibile è in linea con il purpose di SACE e ci auguriamo che possa essere d’esempio per tutte le aziende che intendono affrontare le sfide del futuro insieme a noi”.