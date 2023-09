URBANI E FRESCHI (FDI) * ISTRUZIONE TRENTINO: « SÌ AL PROGETTO FORMATIVO “5.0: YOUTH IN ACTION!”, PROMOSSO DA CONFINDUSTRIA TRENTO »

19.32 - martedì 26 settembre 2023

In Fratelli d’Italia la campagna elettorale non è solo scontro e competizione, come sembrerebbe emergere da alcune situazioni sporadiche di questi giorni, ma è principalmente confronto e collaborazione.

Oggi nell’incontro tra Giuseppe Urbani, responsabile del dipartimento Ambiente, e Maurizio Freschi, responsabile dipartimento Istruzione, si è lavorato sui temi comuni ai due ambiti e del ruolo fondamentale dell’Istruzione nell’offrire ai cittadini, giovani o adulti, strumenti per tutelare l’ambiente e trasmettere alcune buone pratiche.

Le dinamiche sempre più complesse della vita sociale e degli impegni lavorativi dei genitori complicano il compito educativo delle famiglie che risulta sempre più penalizzato dal venir meno di tempi e spazi di qualità da dedicare all’accompagnamento della crescita dei figli. In questo contesto risulta ancora più fondamentale il compito della scuola nel trasmettere la conoscenza delle tematiche legate alla convivenza tra uomo e ambiente.

Le istituzioni scolastiche stanno già da tempo sviluppando interessanti progetti su questo tema è alcune di esse sono anche state premiate nei giorni scorsi nell’ambito di “5.0:Youth in action!” promosso da Confindustria Trento.

I due dipartimenti lavoreranno quindi in stretta sinergia per sostenere iniziative, progetti e l’attività delle istituzioni scolastiche, che tanto già stanno facendo, con l’obiettivo della preservazione del nostro territorio.

Giuseppe Urbani – Candidato Fratelli d’Italia resp. dipartimento Ambiente

Maurizio Freschi – Candidato Fratelli d’Italia resp. dipartimento Istruzione