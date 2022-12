CORTE CONTI – ROMA * PNRR: – FONDI PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA, SONO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

08.55 - mercoledì 07 dicembre 2022

PNRR, CORTE CONTI: I FONDI PER IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E PER I PROGETTI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

L’investimento PNRR volto a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, nonché a finanziare Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), ammonta a 1,8 miliardi e prevede – con il Ministero dell’Università e della Ricerca quale soggetto attuatore – l’assunzione di almeno 900 ricercatori a tempo determinato e il finanziamento di 5350 progetti entro giugno 2025.

E’ quanto emerge dalla Delibera n. 21/2022 del Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti, in cui la magistratura contabile ha accertato il raggiungimento anticipato dell’obiettivo europeo rispetto ai tempi stabiliti (si è proceduto a 2308 assunzioni) ma ha segnalato al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le opportune misure correttiv