UPIPA * REPLICA A PAROLARI: « FORMAZIONE AMMINISTRATORI RSA, NELLE OCCASIONI DI CONFRONTO ASSEMBLEARE NON HA MAI FATTO PERVENIRE ALCUNA OSSERVAZIONE IN MERITO »

16.18 - lunedì 8 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Stupisce la polemica, che non si intende qui alimentare, circa la critica su un’iniziativa formativa della governance delle Rsa trentine. Specie in un momento in cui è da ridisegnare il modello di assistenza per gli anziani, in un contesto di radicale cambiamento della curva demografica che indubbiamente porta a un aggravamento delle persone assistite in Rsa e a una crescita vertiginosa del numero degli anziani bisognosi di assistenza.

Da sempre Upipa crede fortemente nella formazione professionale: a tutti i livelli. Sono continui i corsi per infermieri, oss, impiegati amministrativi. La formazione è altrettanto fondamentale per gli organi apicali delle Apsp, dunque direttori, presidenti, membri dei consigli di amministrazione. È in quest’ottica che si colloca l’esperienza formativa in Danimarca: si tratta di un percorso didattico sul campo di altissimo livello e con un programma di visite e approfondimenti teorici serratissimo.

Per dare un ordine di grandezza, a livello di sistema, per la formazione vengono investiti un totale di 500.000 mila euro all’anno, che consentono di realizzare un numero di partecipazioni a corsi formativi di circa 4000 all’anno da parte di Oss e ausiliari di assistenza, di circa 2350 da parte di infermieri, di circa 500 da parte di fisioterapisti, di circa 200 da parte di educatori, di circa 150 da parte di medici, di circa 250 da parte di amministrativi, di circa 150 da parte di direttori e di circa 50 da parte di presidenti e consiglieri di amministrazione. Tutto questo con un costo orario medio di circa 20 euro a persona, che può arrivare a 50 euro per la formazione manageriale. Nel triennio 2022-2024, 45.000 euro (sul triennio, non su un anno!) sono quelli potenzialmente investiti per la formazione su esperienze estere. Ma approfondiamo ulteriormente il dato. Durante il viaggio i partecipanti seguiranno ben 27 ore di formazione che, fatto 1.000 il costo medio totale, dà come risultato circa 37 Euro l’ora: decisamente concorrenziale per una formazione di tale livello.

L’iniziativa di approfondimento in Danimarca va nella direzione della condivisione dei percorsi, della collaborazione, dell’opportunità di cogliere il meglio da altri paesi europei e valutarne la replicabilità sul nostro territorio. Un’opportunità che va concessa a tutti gli amministratori delle Apsp trentine, ivi comprese quelle più piccole. La formazione è, di fatto, il principale impegno per Upipa.

Ancora qualche dato. Il corso nelle realtà estere all’avanguardia sul welfare per anziani fa parte del piano triennale 2022 – 2024 che, a pagina 14, prevedeva appunto l’organizzazione di viaggi di studio verso altre realtà europee. Il piano è stato approvato all’unanimità dall’assemblea nel dicembre 2022 e se ne è parlato anche in successive occasioni. Nel dicembre 2023 ne è stato presentato, nel dettaglio, il programma, anche in questo caso di fronte all’assemblea.

Vale forse la pena sottolineare che, all’epoca della prima ideazione e presentazione del progetto, ma anche in date successive, e sempre davanti all’assemblea che coinvolge presidenti e direttori delle Apsp socie, Francesca Parolari era in carica come presidente dell’Apsp Opera Romani di Nomi. Ebbene, nelle occasioni di confronto assembleare non ha mai fatto pervenire alcuna osservazione in merito. Spiace e sorprende, dunque, che la consigliera abbia atteso oggi per esternare le sue opinioni.

In conclusione, si ricorda che vivo apprezzamento per l’iniziativa è stata espressa dall’assessore Tonina che sposa l’opportunità di individuare e studiare “best practices” innovative in altre realtà europee, per una delle problematicità che toccheranno nei prossimi anni in maniera diretta o indiretta tutte le famiglie del Trentino.