UNTERBERBER (SVP) * ORSI: « INTERVENIRE SU JJ4 E SUGLI ALTRI ESEMPLARI RITENUTI PERICOLOSI NON È UN ATTO DI RAPPRESAGLIA, MA SCELTA DOVEROSA »

12.11 - mercoledì 12 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Jj4,: ABBATTIMENTO NON E’ ATTO DI RAPPRESAGLIA

“Jj4 è un esemplare pericoloso, tanto che il Trentino in passato si era già adoperato per la sua cattura, poi bloccata dal TAR. Intervenire su Jj4 e sugli altri esemplari ritenuti pericolosi non è un atto di rappresaglia o di vendetta, come sostiene la nota dell’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, ma una scelta doverosa e necessaria per tutelare la pubblica incolumità.”

Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie e componente dell’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, Julia Unterberger.

“La questione dei grandi carnivori va affrontata con realismo, essendo la loro presenza una minaccia non solo per l’uomo ma anche per gli animali da allevamento. La pressione sui nostri territori è diventata insostenibile. Per questo bisogna procedere con un certo numero di trasferimenti e con gli abbattimenti degli esemplari più pericolosi. Purtroppo non c’è altra strada.”

Bärin Jj4, UNTERBERBERBER (SVP): ENTNAHME IST KEIN RACHEAKT

Jj4 war im Trentino bereits vor der Tötung von Andrea Papi als gefährlich aufgefallen. Ihre bereits verfügte Beseitigung ist leider vom Verwaltungsgericht blockiert worden. Die Entnahme von Jj4 und der anderen als gefährlich eingestuften Exemplare ist kein Akt der Vergeltung, wie in der Mitteilung der parlamentarischen Gruppe für Tierrechte, deren Mitglied ich bin, behauptet wird, sondern eine notwendige Entscheidung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit.”

So die Präsidentin der Autonomiegruppe im Senat und Mitglied der parlamentarischen Gruppe für Tierrechte, Julia Unterberger, in einer Mitteilung.

“Bei der Problematik der Wiederansiedlung von Grossraubwild in den Alpen, muss in erster Linie auf die dort lebende Bevölkerung Rücksicht genommen werden. Die ständig steigende Präsenz der großen Beutegreifer führt zu einer untragbaren Situation und einer immer größeren Bedrohung von Menschen und Nutztieren. Daher muss, wie in anderen Ländern auch, die Population kontrolliert und gefährliche Exemplare müssen entnommen werden. Daran führt leider kein Weg vorbei. “