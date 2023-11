UNRIC * GUERRA IN MEDIO ORIENTE: GUTERRES, « PER I CIVILI DI GAZA INCUBO UMANITARIO SENZA FINE, È IL MOMENTO DI AGIRE CONCRETAMENTE »

06.42 - venerdì 10 novembre 2023

Conferenza Umanitaria Internazionale per la Popolazione Civile di Gaza.

Eccellenze,

Signore e signori,

Presidente Macron, grazie per aver ospitato questa conferenza. Siamo qui per sostenere i civili di Gaza. Naturalmente, nulla giustifica gli abominevoli atti di terrore compiuti da Hamas in Israele il 7 ottobre, che condanno totalmente. Israeliani e altre persone sono state brutalmente uccise o rapite – e chiedo ancora una volta la restituzione incondizionata di tutti gli ostaggi.

Ora i civili di Gaza – compresi i bambini e le donne – devono affrontare un incubo umanitario senza fine. I loro quartieri sono stati spazzati via. I loro cari uccisi. Le bombe piovono, mentre vengono negate le basi della vita: cibo, acqua, medicine, elettricità. Alcuni aiuti salvavita stanno iniziando ad arrivare a Gaza. Ma, diciamolo, è una goccia nell’oceano. Dobbiamo intervenire per assistere e proteggere i civili di Gaza.

Ciò significa un immediato cessate il fuoco umanitario. Significa garantire il pieno rispetto del diritto umanitario internazionale. Significa proteggere gli ospedali, le strutture delle Nazioni Unite, i rifugi e le scuole. Significa accesso libero, sicuro e duraturo per portare e distribuire rifornimenti su scala, volume e frequenza molto maggiori, compreso il carburante. E significa investire nell’appello umanitario da 1,2 miliardi di dollari che le Nazioni Unite hanno appena lanciato per aiutare la popolazione di Gaza.

Chiedo il vostro sostegno. È il momento di agire concretamente. Insieme, possiamo contribuire ad alleviare questa terribile sofferenza umana. Possiamo aiutare i civili di Gaza a vedere finalmente, e come minimo, un barlume di speranza, un segno di solidarietà e un segnale che il mondo vede la loro situazione e si preoccupa abbastanza da agire.

Grazie.

António Guterres

Segretario Generale

