UNIAMOCI TRENTINO * SANITÀ: « OGGI IN TRIBUNALE PRIMA UDIENZA DEL PROCESSO PER MALASANITÀ, A CARICO DI VARI NOSOCOMI DELLA PROVINCIA DI TRENTO »

La mia triste storia inizia il 21 Agosto 2020. Non mi sentivo bene: avevo formicolii, mal di testa, e un dolore (e rumore) enorme all’ orecchio sinistro. Al PS di Cles, mentre mio padre fa l’accettazione, io mi siedo su una panchina all’esterno perché subito avverto una forte vertigine, e immediatamente perdo conoscenza. Allora vengo portata all’interno e, dopo aver leggermente ripreso ‘conoscenza’, inizio ad avere problemi a parlare, la salivazione è fuori controllo, la bocca è storta… quindi, mi attaccano una flebo di sedativo, mi fanno una tac che risulta ‘negativa’; si parla dunque di attacco emotivo. A mio padre viene detto che posso tornare a casa, lui però non demorde e insiste nel dire che sembra una cosa neurologica… allora il medico ci dice di andare a Trento con la nostra auto, ma nel mentre io peggioro e viene quindi chiamata un’ambulanza (che arriva dopo 4 ore). In codice rosso arrivo al Santa Chiara: corpo rigido, non riuscivo a parlare, bocca storta. Durante la visita neurologica, non riesco a comandare nessun movimento (provano a farmi scrivere, ma non ci riesco), ma dopo cinque minuti la neurologa mi rispedisce in PS perché secondo lei non presentavo alcun sintomo neurologico. Lì arriva una dottoressa della psichiatria, che mi somministra ulteriore diazepam.

Qua non ricordo più nulla se non i racconti dei miei genitori. Nella Psichiatria di Borgo non c’è posto e quindi mi ricoverano in psichiatria a Trento per ‘Attacco Emotivo’. Ma i miei genitori ancora non sono convinti. Il giorno dopo cado dal letto e i miei genitori mi ritrovano a dormire su due materassi messi a terra.

Oramai io non sono più cosciente, ma si parla ancora di un problema non organico ma emotivo. Domenica sera vengo portata in terapia intensiva e intubata (ma la RM che avrebbero dovuto fare all’inizio continua a non essere urgente). Viene effettuata il lunedì, e da essa si vede i gravissimi danni di un ictus ischemico al ponte encefalico. Il martedì vengono chiamati i miei genitori, a cui viene detto che la situazione è molto grave: si parla di morte celebrale o di situazione vegetale perché non si può fare più nulla. I giorni, le settimane passano e nonostante le previsioni e il continuo pessimismo dei medici, dopo circa un mese mi risveglio gradualmente dal coma. Siccome non capisco cosa stia succedendo, e non riuscendo a parlare… piango. Sento e capisco le voci dei miei familiari, amici, ma mi ritrovo in una neurologia i cui operatori sono molto freddi e distaccati nei miei confronti (e non si fanno scrupoli a fare determinati commenti davanti a me). Ma tra pianti, dolori e confusione trovo anche una brava neurologa che mi rassicura, e mi ‘ribalta come un calzino’, diversamente dalla sua collega. A fine settembre vengo trasferita a Villa Rosa (Pergine). Tra alti e bassi anche lì non mollo, soprattutto grazie alla costante presenza di mia mamma. Dopo 9 mesi, mi dimettono. A novembre 2020 mia mamma si era trasferita a Zivignago per potermi stare accanto, lasciando mio padre, mio fratello e mia sorella a Cles. Nel frattempo, papà ha continuato a chiedere aiuto a tutti consiglieri, alle diverse