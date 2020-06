RADIO CUSANO CAMPUS * APP IMMUNI: GAMBINO (UER), « FUNZIONERà SOLO SE LE REGIONI FARANNO I TAMPONI DOPO L’ALERT »

L’app Immuni funzionerà “soltanto se riusciremo a capire dopo che ci è arrivato l’alert che cosa succederà, cioè se una volta che ci autodenunciamo all’autorità sanitarie ci verrà fatto il tampone in poche ore”, queste le parole del prof. Alberto Gambino, prorettore vicario dell’Università Europea di Roma e presidente dell’Italian Academy of the Internet Code durante il telegiornale di Radio Cusano tv Italia (264 dtt).

“Se così fosse e quindi le Regioni garantiranno questo, ci saranno milioni e milioni di italiani che la scaricheranno, – prosegue il professore e giurista Gambino – ma se invece le regioni non garantiranno un tampone a tutti gli allertati, io stesso ho seri dubbi se scaricarmela o no, perché significherebbe che una volta che mi arriva l’allert chiamo l’autorità sanitaria e magari mi dice di stare a casa altre due settimane. Dopo un lockdown così duro, non so quanti saranno quelli che si assumeranno questo rischio”.