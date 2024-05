UNCEM * PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI: « L’88% DEI PIANI È AGGIORNATO, AL 95% VALLE D’AOSTA – TRENTINO – PIEMONTE » (PDF)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Mancano ancora 40 milioni di euro all’appello. Sono l’ultima parte delle risorse stanziate dal “Decreto incendi” nel settembre 2021. Un articolo. varato dal Governo, e convertito dal Parlamento, a pochi mesi dai gravi incendi di quell’estate, tra le più tragiche. 100 milioni di euro in tutto. 20 per Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali, 40 per le “aree interne”, attraverso le 72 “aree pilota” individuate nel 2014. Risorse da spendere per prevenire – non per la lotta attiva – per fare operazioni serie

e durature sui territori, dentro i boschi, capaci di renderci migliori.