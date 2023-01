CONFCOMMERCIO – TRENTINO * PINÉ: PIFFER: «LE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHIEDONO UN INTERVENTO CONCRETO, PER VALORIZZARE IL TERRITORIO »

14.33 - mercoledì 18 gennaio 2023

Piné, «occasione per rigenerare il tessuto economico e sociale». Piffer: «Le attività commerciali chiedono un intervento concreto per valorizzare il territorio»

In attesa dell’incontro tra il presidente Maurizio Fugatti, l’assessore Roberto Failoni e il presidente del Coni Giovanni Malagò, le attività economiche del territorio chiedono che si mettano in campo interventi di rigenerazione del tessuto economico e sociale per il quale turismo e discipline sportive sono componenti trasversali.

Il vicepresidente vicario di Confcommercio Trentino e presidente dell’Associazione commercianti al dettaglio del Trentino Massimo Piffer interviene sulla vicenda dell’Ice Ring di Pinè, dando voce alle considerazioni di molti operatori economici.

«I commercianti del territorio – spiega Piffer – richiedono un intervento concreto che possa servire a rigenerare tutto il tessuto economico di un territorio dove sport e turismo sono componenti trasversali che contribuiscono alle prospettive di sviluppo di molte attività economiche e, più in generale, dell’intera comunità».

«È un territorio che ha sofferto in questi anni e merita, al pari di altri, che vengano concretamente attuate scelte di sviluppo che possano dare un impulso ai molti operatori economici e collaboratori. Gli imprenditori si aspettano che dall’incontro con il CONI possano emergere soluzioni che rigenerino sia le discipline sportive che hanno una tradizione solida sull’altopiano, sia le attività economiche per le quali il turismo e lo sport sono importanti elementi di sviluppo».