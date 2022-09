UGO ROSSI * MORTE ORSA F43: « FUGATTI AVEVA INFANGATO L’ALLORA OPERATO DEI TECNICI PAT, ORA CHIEDERÀ PER COERENZA LE PROPRIE DIMISSIONI COME HA FATTO CON ME? »

15.06 - martedì 06 settembre 2022

Queste le parole allora di Fugatti. Forse adesso chiederà per coerenza le proprie dimissioni… Dovrebbe vergognarsi per aver infangato allora l’operato dei tecnici e delle strutture provinciali per speculare su un fatto che può’ accadere come si vede adesso.

Questo è quello che si legge sulla cronaca di allora: «Dimissioni immediate del governatore Ugo Rossi vengono chieste dal segretario trentino della Lega Maurizio Fugatti. “La morte di Daniza perché non avrebbe retto la dose di anestesia iniettata durante il tentativo di cattura, dimostra tutta l’incapacità gestionale del progetto Life Ursus da parte della Provincia Autonoma di Trento. Noi siamo stati i primi a chiedere la cattura dell’orso dopo l’aggressione di Pinzolo; oggi, dopo quasi un mese dall’incidente, l’orso viene ucciso a causa di una anestesia troppo pesante eseguita dal Corpo Forestale.

Da parte nostra siamo dispiaciuti della morte di Daniza, ma allo stesso tempo crediamo che le responsabilità per come si sono svolti tragicamente i fatti, vadano addossate ad una giunta provinciale che non è oggi in grado nemmeno di catturare un orso munito di radiocollare senza ucciderlo. Vista la gestione imbarazzante e la mancanza di professionalità dimostrata sin dall’inizio nel gestire le proprie competenze da parte della giunta provinciale, con tutte le ripercussioni negative che avrà il Trentino sotto il profilo dell’immagine e dell’impatto turistico per i prossimi anni, crediamo che il presidente Rossi debba rassegnare le dimissioni per incapacità e incompetenza manifesta“.

Ugo Rossi

Gruppo Misto – Consiglio provinciale Trento