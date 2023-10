UFFICIO STAMPA LEGA * VISITE ISTITUZIONALI: « OGGI IL MINISTRO MATTEO SALVINI IN TRENTINO, A COMANO TERME – ANDALO – MEZZOCORONA – AVIO »

09.19 - sabato 14 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi 14 ottobre Matteo Salvini torna in Trentino. Alle ore 15.30 incontrerà i cittadini insieme al Presidente Maurizio Fugatti all’ hotel Angelo di Comano Terme, alle 16.45 allo Chalet Plan dei Sarnacli di Andalo, alle 18.00 all’ albergo Centrale di Mezzocorona e infine alle 20.30 sarà presente alla festa della Lega Trentino in via Berteotti di Avio.