CONZATTI * ITALIA VIVA – ASSEMBLEA NAZIONALE / MILANO: « VOTATA LA RELAZIONE DI MATTEO RENZI, IN TRENTINO PER LE AMMINISTRATIVE PARTIAMO DA UN SOLIDO 8,4% »

Oggi a Milano l’assemblea nazionale di Italia Viva ha votato a favore della relazione di Matteo Renzi ed a favore del mandato per continuare ad investire sul fidanzamento (federazione) con Azione verso la costruzione di un baricentro politico inclusivo e verso la proposta unitaria per le europee del 2024 con ReNew Europe. Per noi in Trentino l’appuntamento è ad ottobre 2023, partiamo da un solido 8,4% ottenuto alle elezioni politiche di settembre e partiamo dall’Alleanza democratica per l’autonomia.

È una scelta fatta di valori e di temi da rilanciare: sanità, cultura, Europa, lavoro, territorio, avvenire ed Autonomia.

La coordinatrice regionale TAA Donatella Conzatti