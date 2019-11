LEGA TRENTO – DECESSO IN BOLGHERA: « MASSIMA SOLIDARIETà NEI CONFRONTI DELLA FAMIGLIA DELLA RAGAZZA DI 26 ANNI DECEDUTA »

Massima solidarietà da parte nostra nei confronti della famiglia della ragazza di 26 anni, originaria della Val di Rabbi, che sembra poter esser morta per un’overdose in Bolghera a Trento la scorsa nottata. Una morte tragica che non deve essere dimenticata.

Questo quanto dichiarato in una nota dai Consiglieri comunali e circoscrizionali della Lega del Comune di Trento