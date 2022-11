TRANSDOLOMITES E EURAC * “ TRASPORTI SOSTENIBILI “: « PER UN TURISMO SOSTENIBILE NELLE DOLOMITI, IL CONVEGNO A BOLZANO (9/11 – 8.30) »

19.19 - sabato 05 novembre 2022

Trasporti sostenibili per un turismo sostenibile nelle Dolomiti e nelle Alpi è il titolo del convegno che Transdolomites e Accademia Europea di Bolzano ( EURAC) propongono il 9 novembre 2022 | nella sala Conferenze in Viale Druso 1 a Bolzano.

Le Alpi, anche a fronte della passata crisi economica, dell’accelerazione dei cambiamenti climatici e di una pandemia globale, si confermano fra le mete mondiali del turismo più amate e apprezzate in ogni stagione. Per questi territori il settore turistico gioca quindi sempre più un ruolo economico e sociale importante. Allo stesso tempo, al crescere del numero di visitatori e al modificarsi delle scelte e delle modalità di visita, aumenta anche la pressione del settore sull’ambiente, sulle infrastrutture e sulla popolazione residente. La mobilità dei turisti riveste in questo contesto un ruolo chiave, ponendosi fra le principali cause di esternalità negative ma anche offrendo nuove opportunità legate a modalità di trasporto sempre più sostenibili di cui possono beneficiare anche i residenti.

Pone sfide ambientali, politiche, tecniche e sociali importanti e comuni, che i territori alpini sono chiamati ad affrontare con coraggio e professionalità. Sfide oggi al centro delle attenzioni e delle attività di enti e gruppi di lavoro regionali, interregionali e transnazionali come quello della Strategia Macroregionale EUSALP, quest’anno presieduta congiuntamente dalle due province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige. Nella cornice della presidenza italiana di EUSALP, la conferenza tematica si propone quale momento di informazione, riflessione e discussione sul ruolo chiave di una rete di trasporti sostenibili a sostegno di un turismo montano più sostenibile e di comunità più connesse, in particolare ma non solo nei territori dolomitici ed alpini.

La conferenza punta a far emergere il ruolo centrale del completamento della rete ferroviaria interna alla macroregione alpina e la sua interconnessione con i corridoi ferroviari europei così come l’importanza della necessaria integrazione fra le diverse modalità di trasporto sostenibile per spostare efficientemente e sostenibilmente visitatori e residenti. Società civile, politici e tecnici saranno chiamati ad offrire il loro punto di vista, la loro esperienza, la loro visione e input concreti. Focus tematici verteranno sulle strategie locali ed interregionali, soluzioni tecnologiche innovative e scelte politiche coraggiose, buone pratiche attutate e attuabili nonché sulle opportunità di finanziamento nazionali ed internazionali.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites