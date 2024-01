TIM * CDA: « AVVIATO L’ITER PER LA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DEL CONSIGLIO USCENTE, PER IL RINNOVO »

19.22 - giovedì 18 gennaio 2024

Il CdA esprime il proprio orientamento sulla composizione del nuovo organo amministrativo che l’Assemblea dei soci dovrà nominare per il prossimo triennio. Mandato al Presidente Salvatore Rossi di coordinare le attività propedeutiche alla presentazione di una lista di candidati da parte del Board uscente.Il Consiglio di Amministrazione di TIM si è riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi per un aggiornamento sulle attività in corso e per definire, tra l’altro, le iniziative da intraprendere in relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 scadrà, infatti, il mandato dell’attuale Board e i soci saranno chiamati a rinnovare l’organo consiliare. In vista di tale rinnovo, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha innanzitutto formulato il proprio parere di orientamento sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio (pubblicato sul sito www.gruppotim.it).

Con specifico riferimento all’elemento dimensionale, il Consiglio ritiene opportuna, anche alla luce degli esiti della Board Review, una riduzione del numero dei suoi componenti rispetto a quello attuale di quindici amministratori, coerentemente con il trend di lungo periodo in società comparabili, con la prassi in atto in varie società quotate di grandi dimensioni e con l’opportunità di un contenimento dei costi vivi della governance societaria. In particolare, in considerazione dell’evoluzione prospettica dell’attività della Società e del suo perimetro di business conseguente all’esecuzione del Piano di Delayering, appare adeguata la nomina di un Consiglio di Amministrazione di nove componenti.

Inoltre, proprio in considerazione della necessità di dare continuità alle azioni in corso in un passaggio molto delicato e unico di cambiamento della realtà societaria, il Consiglio di Amministrazione ha deciso all’unanimità di avvalersi della facoltà, ai sensi di Statuto ed in conformità alla best practice, di presentare una propria lista che ambisce a essere di maggioranza, come già avvenuto in occasione del precedente rinnovo.

Per preparare la lista, il Consiglio ha deciso di dotarsi di un’apposita procedura (disponibile sul sito sito www.gruppotim.it) in linea con gli orientamenti espressi dall’Autorità di vigilanza e con le migliori prassi. Il processo passerà per un’iniziale fase di sondaggio dell’azionariato e dei rappresentanti del mercato, avente esclusivamente a oggetto i profili quali-quantitativi di composizione del Consiglio, in coerenza con la engagement policy della Società, per procedere, dapprima, alla definizione di tali profili e alla stesura di una prima e ampia lista di possibili candidati e, infine, di una short-list, con il supporto tecnico di un consulente di executive search. Il coordinamento delle attività è stato affidato al Presidente Salvatore Rossi, in quanto figura indipendente e super partes e che peraltro ha già comunicato di non volersi ricandidare; a lui spetterà altresì il compito di tenere costantemente aggiornato sull’avanzamento del processo il Consiglio di Amministrazione, il quale assumerà tutte le determinazioni di competenza, con il supporto del Comitato per le nomine e la remunerazione.

The Board of Directors expressed its guidance on the composition of the new administrative body which the Shareholders’ Meeting must appoint for the next three years

Chairman Salvatore Rossi mandated to coordinate the preparatory activities for the presentation of a list of candidates by the current Board

Rome, 18 January 2024

TIM’s Board of Directors met today under the chairmanship of Salvatore Rossi for an update on ongoing activities and to define, among others, the initiatives to be undertaken in relation to the renewal of the Board of Directors.

With the approval of the financial statements as of 31 December 2023, the mandate of the current Board will expire, and shareholders will be called upon to renew the Board. In view of this Board renewal and in compliance with the recommendations of Borsa Italiana’s Corporate Governance Code, the Board of Directors has first of all formulated its guidance opinion on the dimension and composition of the new Board (published on the website www.gruppotim.it).

With reference specifically to the dimension element, in light of the results of the Board Review, the Board deems advisable to reduce the number of its members from the current fifteen directors, in line with the long-term trend in comparable companies, with the practice in place in several listed companies of large size, and with the opportunity to contain the overall costs of corporate governance. In particular, in consideration of the prospective evolution of the Company’s activity and of its business perimeter as a result to the implementation of the Delayering Plan, the appointment of a Board of Directors of nine members is deemed appropriate.

Furthermore, due to the need to ensure the continuity of the actions underway in a very delicate and unique phase of transformation of the company, the Board of Directors has decided unanimously to avail itself of the faculty, pursuant to the Bylaws and in compliance with best practice, to present its own list, that aspires to be a majority list, as was the case at the previous renewal.

To draft the slate, the Board has decided to adopt a specific procedure (available at www.gruppotim.it) in line with the guidelines issued by the Supervisory Authority and with best market practices. The process will go through an initial phase of sounding out the shareholders and market representatives, focusing exclusively on the qualitative and quantitative profiles of the Board’s composition, in line with the Company’s engagement policy, to proceed, firstly, to define these profiles and draw up an initial and broad list of possible candidates and, finally, a short-list, with the technical support of an executive search consultant. Coordination of the activities has been given to the Chairman, Salvatore Rossi, as an independent and super partes figure, whom, moreover, has already communicated that he does not wish to stand for re-election; he will also be in charge of keeping the Board of Directors constantly updated on the progress of the process, and the Board will take all decisions within its competence, with the support of the Appointments and Remuneration Committee.