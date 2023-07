SWG – SONDAGGI * LEGA: « IL 18% DEGLI ELETTORI APPREZZA IL “NUOVO SALVINI”, IL 24% LO RITIENE MIGLIORATO »

13.50 - martedì 11 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Lega. Dopo Forza Italia e Partito Democratico, proseguiamo con l’analisi dell’atteggiamento degli elettori verso i principali partiti rilevando il bilancio delle opinioni sulla Lega. Da quando il partito di Salvini fa parte della maggioranza l’immagine della Lega è migliorata soltanto per il 18% dei cittadini, ma anche per oltre la metà dei suoi elettori. Chi riconosce quest’onda positiva ne attribuisce i meriti soprattutto ad un miglior atteggiamento di Salvini e ad una maggiore concretezza nell’attività politica. Il cambio di rotta positivo di Salvini è inoltre riconosciuto da quasi un quarto dei cittadini: il 24% ritiene che il leader sia migliorato rispetto al recente passato e questa opinione è condivisa da quasi due terzi dell’elettorato leghista.

I critici invece accusano la Lega di aver perso importanza nel Paese e di non mantenere le promesse fatte. Ed è proprio l’affidabilità uno degli aspetti critici dell’immagine che dà di sé la Lega. Mentre i suoi elettori e gli alleati di Governo la ritengono alquanto affidabile, i sostenitori delle opposizioni danno un parere diametralmente contrario. Completando il quadro, la Lega viene vista da suoi elettori come un partito di governo (non di protesta), moderna e in ascesa.

Sul piano delle future alleanze europee non ci sono chiare indicazioni da parte dei leghisti tranne quella di evitare alleanze con Renew Europe. Si registra una leggera preferenza per il gruppo ECR rispetto al PPE e ad ID, l’attuale gruppo di cui fa parte la Lega.