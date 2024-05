SWG * ELEZIONI EUROPEE: « IL 57% È INTENZIONATO A VOTARE, GLI ELETTORI DI SINISTRA I PIÙ MOTIVATI / I GIOVANI I PIÙ RESTII »

11.00 - martedì 7 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Da molti anni oramai la partecipazione al voto è in calo e in particolar modo per le elezioni europee. Si è passati dal 73% di affluenza del 2004 al 56% del 2019. Quest’anno la propensione degli elettori a recarsi alle urne l’8 e 9 giugno risulta simile a quella registrata alle europee precedenti. I più motivati a votare sono gli elettori di sinistra, meno quelli di destra e i politicamente non schierati.

Non da segni di arresto invece il processo di allontanamento dei cittadini dalla politica. Nell’ultimo anno la quota di quanti si sentono più distanti dalla politica è cresciuta dell’8%, soprattutto per via della sensazione che la situazione non migliori a prescindere dal colore del governo alla guida del Paese.

Cosa fare per fermare l’emorragia di votanti? Oltre, naturalmente, al miglioramento dell’offerta politica, le misure ritenute più efficaci sono l’educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole e l’introduzione del voto a distanza per chi si trova lontano dal luogo di residenza. Questa possibilità è stata già in parte attivata in questa tornata delle elezioni europee, ma un passo avanti significativo in questo senso potrebbe essere fatto tramite il voto digitale, nei confronti del quale oltre metà degli italiani è favorevole. Gli elettori che intendono esprimere il proprio voto alle europee sono mossi in primo luogo dal senso del dovere, ma poi ulteriori peculiari motivazioni emergono nelle diverse aree politiche. Gli elettori di destra sono spinti dall’opportunità di cambiare l’Europa, al centro e nel centrosinistra l’obiettivo è avere un’Unione forte e competitiva nello scenario internazionale, mentre la sinistra è stimolata dall’esigenza di fermare l’avanzata delle destre:

Per aumentare l’affluenza serve partire dalla scuola

e permettere il voto a distanza, in particolare quello digitale

NOTA INFORMATIVA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 30 aprile – 6 maggio 2024. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni.