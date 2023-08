SVP * MARKART ANNEMARIE: « GENERATION 60+ UND DIGITALISIERUNG: „NEHMT UNS MIT!“ »

07.49 - mercoledì 2 agosto 2023

Schnell, effizient, digital. Einfach und unkompliziert sollen uns SPID und Elektronische Identitätskarte Zugriff zu wichtigen Leistungen und Online-Diensten führen. Durch Barcodes werden wir informiert, PIN, PUK und Passwörter sichern unsere Privacy… Annemarie Markart – SVP-Kandidatin für die Generation 60+ bleibt „analog“ und nutzt die Möglichkeit einer einfachen Presseaussendung, um ihre Sorgen und Anliegen in Bezug auf die Digitalisierung kundzutun.

„Wir werden von der Digitalisierung überrollt. ‚Einfach‘ und ‚unkompliziert‘ ist schon lange nichts mehr – im Gegenteil. Selbst jüngere Menschen sehen der digitalen Entwicklung mit Sorge entgegen. Wenn wir Eigenständigkeit im Alter wollen, dann müssen wir jetzt etwas unternehmen. Wir brauchen jetzt niederschwellige Beratung und Hilfe durch Anlaufstellen, die uns unterstützen. Einige davon gibt es bereits, doch weitere werden notwendig sein“, ist Annemarie Markart überzeugt.

Markart spricht vielen aus der Seele – vor allem den Menschen ihrer Generation. Sie will sich gemeinsam mit der SVP-Generation 60+ dafür einsetzen, dass Digitalisierung auch für die Generation 60+ anwendbar wird. Neben Beratung brauche es deshalb vermehrt kostenlose Schulungen, um interessierte Senioren*innen an neue Technologien heranzuführen. „Doch grundsätzlich müssen ältere Menschen auch das Recht haben, digitale Technologien nicht zu nutzen, ohne sich dabei benachteiligt zu fühlen. Es gibt in Südtirol immer noch zahlreiche Menschen, die kein Smartphone besitzen – auch keinen Computer. Es darf nicht sein, dass diese Mitbürger*innen auf bestimmte Dienste freiwillig verzichten, da sie schlichtweg nicht wissen, wie sie an diese herankommen.

Gespräche am Schalter sind meistens nur noch zu bestimmten Zeiten möglich – weil es sie anscheinend nicht mehr braucht und weil man die Gesellschaft „umerziehen“ will. „Doch das ist nicht gut für uns. Nehmt uns mit! Vieles können und werden wir lernen. Doch lasst uns weiterhin Fahrpläne, Speisekarten, Kassa-Bons, Stromrechnungen usw. auf Papier lesen, lasst uns weiterhin Termine über das Telefon vereinbaren, Überweisungen oder Ansuchen am Schalter tätigen und lasst uns damit unser Leben, solange es geht, selbstbestimmt leben“, appelliert Markart im Namen ihrer Generation an die Gesellschaft und an die Politik.