BINELLI (LEGA TRENTINO) * GRANDI CARNIVORI « BENE LA DECISIONE DI FUGATTI DI ABBATTERE DUE LUPI, IN LINEA CON LE ESIGENZE DEL TERRITORIO »

15.06 - mercoledì 26 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Lupi: Lega, bene Fugatti. Decisione in linea con le esigenze del territorio. Bene il Presidente Maurizio Fugatti sulla decisione di abbattere due lupi allo scopo di tutelare la sicurezza delle comunità locali e il benessere dell’ecosistema. Comprendiamo la delicatezza della questione, ma riteniamo che in alcune situazioni eccezionali, come quella che si è presentata a Sega di Ala, sia necessario adottare misure drastiche al fine di garantire la sicurezza delle persone e il rispetto degli allevamenti di montagna. Troppi, infatti, sono state le stragi di animali da pascolo d’alta quota solo questa estate.

Come ha detto in questi giorni la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, se la specie non è più in pericolo in alcune regioni, ma anzi creare pericoli tra la popolazione locale, allora va abbattuto. Già nel 2018 avevo chiesto all’allora ministro dell’ambiente Sergio Costa di assumere provvedimenti sulle aggressioni da parte di lupi e orsi in Trentino Alto Adige. La presenza diffusa dei grandi carnivori va affrontata con misure concrete.

Non è un caso che i Consigli provinciali autonomi di Trento e Bolzano siano giunti ad approvare una legge che ne prevede anche l’abbattimento. La situazione è davvero al limite. Mi auguro che il Ministero dell’Ambiente dia le risposte che i nostri territori attendono entro tempi brevi anche sul tema degli orsi.

Lo dichiara in una nota il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli