STELLANTIS * AUTO: ” OTTIME PERFORMANCE A FEBBRAIO E DA INIZIO ANNO NEL MERCATO EUROPEO COMPLESSIVO ED IN QUELLO DEI VEICOLI ELETTRIFICATI “

Stellantis conferma l’avvio positivo di gennaio nella classifica delle vendite del mercato EU29, crescendo a febbraio sia in termini di quota di mercato[1] (20,3%, + 0,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno) sia in termini di volumi (+12,1%).

Francia, Germania, Italia, Polonia e Portogallo registrano un incremento a due cifre, con Austria, Spagna, Regno Unito e altri Paesi europei in crescita rispetto all’anno precedente.

Stellantis Pro One ottiene una quota di mercato di oltre il 30% e un aumento dei volumi del 15,9%, mantenendo la leadership nel settore dei veicoli commerciali.

Nel mercato dei Veicoli Elettrici a Batteria (BEV), Stellantis registra un costante aumento delle vendite (+7%) rispetto allo scorso anno, con una crescita significativa in Francia e Portogallo, registrando una quota di mercato complessiva autovetture e veicoli commerciali del 14,7%[2], in linea col trend di Gennaio.

Stellantis conferma il trend positivo delle vendite che l’ha vista in crescita per tutto il 2023 e lo scorso gennaio. Nel perimetro EU29, a febbraio Stellantis registra un incremento dei volumi (autovetture e veicoli commerciali) su base annua del 12,1%, pari a una quota di mercato del 20,3%, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto a un anno fa e di 0,6 punti percentuali rispetto al gennaio di quest’anno, portando la quota da inizio anno al 20%.

Si distinguono Portogallo, con un notevole aumento delle vendite del 29,4%, Francia, Germania e Italia, anch’esse in crescita in termini di quota di mercato rispetto allo scorso anno. In Francia, forte del successo della campagna nazionale di leasing sociale, Stellantis è leader di mercato e cresce del 18,5%, ovvero 5 punti in più rispetto al trend del mercato. In Italia, Stellantis cresce del 15,6% (autovetture e veicoli commerciali) rispetto allo scorso anno e conferma la leadership per il mercato: 6 modelli nella top ten, con l’intramontabile Fiat Panda al primo posto.

In Germania, Stellantis cresce del 13,6%, con una quota di mercato in aumento di 0,7 punti percentuali che raggiunge il 13,2%. Una crescita significativa delle vendite si registra anche in Austria, Polonia, Portogallo, Spagna (in Iberia, Stellantis è leader di mercato a febbraio e da inizio anno), Regno Unito e in altri Paesi europei.

La business unit veicoli commerciali Stellantis Pro One, che offre un’ampia gamma di veicoli dedicati ai professionisti, versatili e proposti con tutti i tipi di alimentazione, consolida una quota di mercato di oltre il 30%, con un +15,9% di volumi rispetto all’anno precedente e con una crescita significativa in quasi tutti i Paesi europei.

Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer dell’Europa allargata: “I dati di febbraio 2024 dimostrano che i nostri marchi e prodotti registrano una crescita costante in Europa”, ha affermato “Le vendite di veicoli elettrici continuano ad aumentare e la leadership nel mercato dei veicoli commerciali di Stellantis Pro One è inarrestabile per tutte le alimentazioni, puntando su una gamma completamente nuova. Se raggiungiamo questi risultati è grazie alla fiducia che i clienti continuano a dimostrare nei nostri prodotti e nei nostri brand. Nel 2024 continueremo il nostro lavoro e siamo pronti a combattere per la leadership con l’arrivo di molti nuovi entusiasmanti prodotti”.

Nel mercato BEV (autovetture e veicoli commerciali), Stellantis continua a crescere, con un aumento del 7% su base annua, conquistando una quota di mercato del 14,7% in Europa e la leadership in diversi segmenti BEV, mostrando un miglioramento costante rispetto al quarto trimestre del 2023 e al mese di gennaio 2024, e regalando a Stellantis il podio in molti mercati europei di grande importanza. In Francia, i volumi dei BEV aumentano con una crescita a due cifre (+76%), raggiungendo una straordinaria quota di mercato del 37,1%, +9,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno e +4,2 punti percentuali rispetto alla quota sul mercato complessivo di tutti i tipi di alimentazione (32,9%)

“Mentre lavoriamo per rendere i veicoli elettrici accessibili a tutti nel quadro del nostro piano strategico Dare Forward 2030, è fondamentale che l’intero ecosistema supporti questa transizione. I governi, i fornitori di infrastrutture di ricarica e i produttori automobilistici devono collaborare per incentivare la domanda del mercato. Questo sforzo collettivo è basilare perché l’adozione diventi capillare e si raggiunga la mobilità sostenibile. Insieme possiamo dare forma a un futuro più green per l’industria automobilistica e per l’ambiente”, ha aggiunto Hochgeschurtz.

